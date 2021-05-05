'Gönül Dağı'nda düğün hazırlıkları...

Sapsarı toprakların, yıllarca dile gelen efsanelerin, unutulmaz aşkların hikayesi Gönül Dağı’nın 8 Mayıs Cumartesi akşamı saat 20.30’da yayınlanacak olan yeni bölümünde neler olacak;Araba İcadı Yarışması’nın zamanı gelmiştir. Taner ve amcaoğulları, henüz bitmemiş olan arabalarını tamamlamak için yoğun bir çalışma içerisine girecektir. Öte yandan Taner, babası tutuklandığı için moralsiz olan Dilek’i, yeniden hayata döndürmek için çaba harcayacaktır. Yarışma günü geldiğinde amcaoğulları; Dilek, Cemile ve Asuman’ı da yanlarına alarak yarışmaya gidecektir. Taner’in yarışmayı kazanması kesin iken alacağı karar ne olacaktır?Sefer ve Zahide’nin düğün zamanı yaklaşırken, ev meselesini çözmeleri gerekmektedir. Selami ve Keriman’ı aileleriyle barıştırma kararı alırlar. Ancak bu o kadar kolay olmayacaktır. Devreye Gülsüm Öğretmen’in girmesiyle birlikte işler iyice büyüyecektir. Sonunda Selami ve Keriman, aileleriyle barışabilecek midir?Gönül Dağı’nın başrolleri Berk Atan ve Gülsim Ali İlhan paylaşıyor. Yapımcılığını Ferhat Eşsiz yönetmenliğini Yahya Samancı üstleniyor. Dizide, sanat dünyasının usta isimleri de rol alıyor: Ecem Özkaya, Ferdi Sancar, Ali Düşenkalkar, Erdal Cindoruk, Gülhan Tekin, Feyza Işık, Ege Aydan, Eser Eyüboğlu, Cihat Süvarioğlu, Semih Ertürk, Nazlı Pınar Kaya, Şebnem Dilligil, Yavuz Sepetçi, Nuri Gökaşan, Hüseyin Sevimli ve Çiğdem Aygün, Zümre Meğreli ve Ruhi sarı.Gönül Dağı 27. Bölümüyle 8 Mayıs Cumartesi saat 20.30’da TRT 1’de...