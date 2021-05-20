Gönül Dağı'nda düğün öncesi ev krizi…

Sapsarı toprakların, yıllarca dile gelen efsanelerin, unutulmaz aşkların hikayesi Gönül Dağı’nın 22 Mayıs Cumartesi akşamı saat 20.00’de yayınlanacak olan yeni bölümünde neler olacak;Amcaoğulları yapılan son masraflarla birlikte ciddi bir borca girmiştir. Alacaklıların kapıya dayanmasıyla birlikte iflas ettiklerini anlayan amcaoğullarını bir de Zahide’nin yaklaşan düğünü iyice sıkıntıya sokar. Amcaoğulları bu durumu çözmek için her yolu deneyeceklerdir, fakat bu o kadar da kolay olmayacaktır.Sefer ve Zahide’nin düğün hazırlığı hızla devam ederken, masraflar da artmıştır. Bir de Sefer’in analığının akrabaları Sefer’den evi isterler. Bir yanda maddi problemler, bir yandan da oluşan ev krizi, herkesi iyice endişelendirir. Taner’in sorunları çözmek için son çare olarak yapacağı büyük fedakarlık ne olacaktır?Gönül Dağı’nın başrolleri Berk Atan ve Gülsim Ali İlhan paylaşıyor. Yapımcılığını Ferhat Eşsiz yönetmenliğini Yahya Samancı üstleniyor. Dizide, sanat dünyasının usta isimleri de rol alıyor: Ecem Özkaya, Ferdi Sancar, Ali Düşenkalkar, Erdal Cindoruk, Gülhan Tekin, Feyza Işık, Ege Aydan, Eser Eyüboğlu, Cihat Süvarioğlu, Semih Ertürk, Nazlı Pınar Kaya, Şebnem Dilligil, Yavuz Sepetçi, Nuri Gökaşan, Hüseyin Sevimli ve Çiğdem Aygün, Zümre Meğreli ve Ruhi sarı.Gönül Dağı 29. Bölümüyle 22 Mayıs Cumartesi saat 20.00’de TRT 1’de...