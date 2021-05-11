'Gönül Dağı'nda nostaljik yolculuk!

Ramazan Bayramı’nın son günü 15 Mayıs Cumartesi akşamı saat 20.00’de TRT 1 ekranlarına gelecek olan yeni bölümde, özlediğimiz eski bayram günlerine doğru nostaljik bir yolculuğa çıkacağız… Günümüzde artık unutulmaya yüz tutan, özlemini çektiğimiz geleneksel bayram ritüellerini, Anadolu’da halen devam eden sıcak, samimi bayram kutlamalarını, adetlerini bu hafta Gönül Dağı’nda izleyeceğiz. Neşenin, coşkunun en güzel gerçekleştiği zamanları, insanların gözlerinden mutluluğun, yüzlerinden gülümsemenin eksik olmadığı bayramları bozkırın sıcak insanlarıyla birlikte yaşayacağız…Bayramlık giysileriyle ellerinde torbaları harçlık toplamaya çıkan çocuklar, mendillerin arasına sıkıştırdıkları harçlıkları, şekeri ve kolonyasıyla küçükleri bekleyen büyükler, el öpmeler, sarılmalar kavuşmalar kısacası büyük şehirlerde özlemini duyduğumuz bayramları, bozkırdaki bayramların beklenmedik sürprizlerini ve güzelliklerini izleme şansı bulacağız.Gedelli mucitleri Taner (Berk Atan), Veysel (Semih Ertürk), Ramazan (Cihat Süvarioğlu)’ın organize ettiği bayram pikniğine katılan Zahide (Ecem Özkaya), Sefer (Ferdi Sancar), Dilek (Gülsim Ali İlhan), Cemile (Nazlı Pınar Kaya), Asuman (Hazar Çağlar), Selami (Eser Eyüboğlu), Keriman (Çiğdem Aygün) ve Elif (Zümre Meğreli) müthiş eğlenceli saatler geçirirler. Bayram lezzetlerinin tadına bakılır, oyunlar oynanır ve pikniğe kurulan salıncakla havalara uçmanın keyfi yaşanır. Ancak Gedelli sakinlerini bu güzel bayram gününde üzecek bir sürpriz beklemektedir. Salıncağa bindirdiği eşi Keriman’ı biraz hızlı sallayarak aksiyon yapmak isteyen Selami, çok sevdiği karısının kaza geçirmesine neden olur. Keriman’ın yaralanması bayram pikniğine gölge düşürür…Gönül Dağı’nda bu hafta çok farklı bir icada tanıklık edeceğiz. Hamile karısı Cemile’nin balık aşermesi üzerine kasabada balık satın almak isteyen Veysel bulamayınca çareyi amcaoğullarıyla birlikte gölde balık avlamakta bulur. Ancak saatler geçmesine rağmen oltalarına hiç balık takılmayınca, Taner’in aklına parlak bir fikir gelir… Yaptığı icadlar ve parlak zekası ile dikkat çeken Taner, bu kez balıkların oltaya takılmasını sağlayacak müthiş bir yem üretir. Amcaoğulları bu güzel icad sayesinde sadece Cemile’yi değil, tüm aileyi doyuracak balık avlarlar.Gedelli sakinleri Ramazan süresince Meydanda düzenlenen şenliklerin en muhteşemine Bayramda kavuşurlar. Belediye Başkanı Münir Beyin (Ege Aydan), Muammer (Ali Düşenkalkar), Hüseyin (Erdal Cindoruk) ve amcaoğullarına verdiği organizasyon yine birbirinden ilginç sürprizlerle doludur…Gönül Dağı’nın heyecan, eğlence ve duygu yüklü sahneleriyle izleyenleri ekran başına kilitleyecek olan 28. Bölümü, 15 Mayıs Cumartesi akşamı saat 20.00’de TRT 1 ekranlarında olacak.