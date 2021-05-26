Gönül Dağı'nda Sefer ve Zahide evleniyor…

Bozkırda bir Anadolu masalı... Sapsarı toprakların, yıllarca dile gelen efsanelerin, unutulmaz aşkların hikayesini anlatan Gönül Dağı, küçük dünyalarında büyük hayaller yeşerten Anadolu çocuklarının, tüm engellere rağmen imkansızı başarmaya çalışan 3 kuzenin yaşamından kesitleri ekranlara yansıtıyor.Gönül Dağı’nın yapımcılığını Köprü Film/Ferhat Eşsiz, yönetmenliğini Yahya Samancı üstleniyor.Berk Atan ve Gülsim Ali İlhan’ın başrollerini üstlendiği dizide, sanat dünyasının usta isimleri de rol alıyor: Ecem Özkaya, Ferdi Sancar, Ali Düşenkalkar, Erdal Cindoruk, Gülhan Tekin, Feyza Işık, Ege Aydan, Ruhi Sarı, Eser Eyüboğlu, Cihat Süvarioğlu, Semih Ertürk, Nazlı Pınar Kaya, Şebnem Dilligil, Yavuz Sepetçi, Nuri Gökaşan, Hazal Çağlar, Hüseyin Sevimli, Çiğdem Aygün, Ulviye Karaca, Utku Ateş, Cemre Melis Çınar, Ergun Kuyucu ve Zümre Meğreli.29 Mayıs Cumartesi akşamı saat 20.00’de TRT 1 ekranlarına gelecek Gönül“Zahide ve Sefer’in düğün vakti gelmiştir. Bütün kasaba düğüne hazırlanırken en büyük iş amcaoğullarına düşer. Düğün öncesi ve sonrasında oluşan tüm aksilikleri çözmeye çalışan amcaoğullarının işi hiç kolay olmayacaktır. Öte yandan herkes Fikret’in bir sorun çıkarmasından endişelenmektedir. Düğün gecesi geldiğinde Fikret düğünü zora sokacak bir hamlede bulunacak mıdır?Asuman’ın sınav sonucu açıklanmıştır. Oldukça yüksek puan alan Asuman büyük şehirlere gitmeyi mi yoksa kasabada kalmayı mı tercih edecektir?Dilek’in Gedelli’deki işleri zora girmiştir ve İstanbul’a çağrılmaktadır. Bu atama haberiyle birlikte Taner ve Dilek ne yapacaktır?..”