Gönül Dağı'nda Sefer’den Zahide’ye büyük sürpriz…

Sapsarı toprakların, yıllarca dile gelen efsanelerin, unutulmaz aşkların hikayesi Gönül Dağı’nın 20 Şubat Cumartesi akşamı saat 20.00’de yayınlanacak olan yeni bölümünde neler olacak;Belediye Başkanı Münir Bey, tüm Gedelli’ye Temiz Elektrik Santrali’ni ilan edince kasaba karışır. Artık tüm gözler Taner ve amcaoğullarındadır. Amcaoğulları bir yandan santrali yetiştirmeye çalışırken, diğer yandan ise santrali kuracakları alanı bulmaya çalışmaktadırlar. En uygun alanı bulurlar, fakat burası yaşlı bir kadının tarlasıdır. Tarlayı kadından kiralayacaklardır, fakat kadının hazin hikayesi, amcaoğullarını derinden etkiler. Santrali kurabilmeleri için bu hazin hikayeyi çözmek zorundadırlar.Bu arada Sefer, Zahide’yi özel bir yere davet eder. İkili burada geçmişi ve bugünü konuşur. Sefer’in Zahide’ye yapacağı büyük sürpriz ikiliyi nasıl etkileyecektir?Öte yandan Dilek, babasıyla ilgili öğrendiği gerçeği, annesiyle konuşmaya çekinir. Ancak bu sırrın ağırlığını daha fazla taşıyamaz ve Gülsüm’le konuşmaya karar verir. Gülsüm’ün tepkisi ne olacaktır?Gönül Dağı’nın başrolleri Berk Atan ve Gülsim Ali İlhan paylaşıyor. Yapımcılığını Ferhat Eşsiz, yönetmenliğini Yahya Samancı’nın üstlendiği dizide, sanat dünyasının usta isimleri de rol alıyor.