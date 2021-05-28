'Gönül Dağı'nda sezon finali!

Bozkırda bir Anadolu masalını, sapsarı toprakların, yıllarca dile gelen efsanelerin, unutulmaz aşkların hikayesini anlatan Gönül Dağı, küçük dünyalarında büyük hayaller yeşerten Anadolu çocuklarının, tüm engellere rağmen imkansızı başarmaya çalışan 3 kuzenin yaşamından kesitleri ekranlara yansıtıyor.Ülkemizdeki milyonlarca izleyiciyi her Cumartesi TRT 1 ekranlarında buluşturan Gönül Dağı, 30. Bölümde muhteşem sezon finaliyle yaz tatiline giriyor.Gönül Dağı’nın hüzünlü aşıkları için artık kavuşma vakti… Bozkırda tarif edilemeyen aşkların iki temsilcisi Sefer (Ferdi Sancar) ve Zahide (Ecem Özkaya)’nin düğünleri için hazırlıklar yapılmaktadır. Ancak bu mutlu gün öncesinde yaşanacak tatsız sürprizler, gelin ve damadı olduğu kadar tüm kasaba halkını da perişan edecektir…Önce hayatındaki en önemli şeyi “Süslü Badegül”ü çalınan, sonra evini kaybeden talihsiz Sefer, Gedelli halkının sevgisi ve Zahide’nin büyük aşkı sayesinde hayata yeniden tutunabilecek mi?Ekonomik olarak büyük bir darboğaza giren, ardından Zahide’nin düğünüyle iyice borçlanan Taner ve amcaoğulları, çözümü icadlarının patentlerini satmakta bulmuştu. Hayallerinin uçağı ‘66’yı, diğer icadları ‘40’ ve ‘81’i bu bölümde kaybeden Gedelli mucitlerinin umutları sönecek mi? Onlar girişimci ruhlarıyla yeni icadların peşinden koşabilecekler mi?Gedelli kasabasını düğün heyecanı sarmışken kazanlar kaynıyor, yemekler, tatlılar pişiyor, köy meydanı süsleniyor… Hanımlar güzel fistanlarını giyip süslenirken, damat ve yakınları berberde tıraş sırasına giriyor. Kazan kazan pişen enfes yemeklerin kokusu tüm kasabaya yayılırken, yaşanan bir kriz her şeyi mahvediyor. Düğüne saatler kala yemek krizi nasıl çözülüyor? Kasabanın mucitleri Taner ve amcaoğulları, bu büyük sorunun da üstesinden gelebilecek mi? 30. Bölümde izleyeceğiz.Aylarca engellerle savaşarak aşklarını dolu dizgin yaşayan ve sonunda ailelerini de ikna ederek nişanlanan Taner (Berk Atan) ve Dilek (Gülsim Ali İlhan) çiftini bu bölümde tatsız bir sürpriz bekliyor…Düğün günü gelen bir telefonla şoka giren ve ne yaparsa yapsın müdürünü ikna edemeyen Dilek, tayin kararını Taner’e nasıl açıklayacak? Taner, biricik aşkının İstanbul’a gitmesi konusuna nasıl yaklaşacak? Gönül Dağı’nın sezon finalinde izleyeceğiz.İlk bölümden itibaren izleyicileri TRT 1 ekranlarına kilitleyen Gönül Dağı’nın yapımcılığını Ferhat Eşsiz, yönetmenliğini Yahya Samancı üstleniyor. Mustafa Çiftçi’nin henüz yayınlanmamış hikayelerinden uyarlanan dizinin senaryosunu, Ali Asaf Elmas ve Mustafa Becit kaleme alıyor.Berk Atan ve Gülsim Ali İlhan’ın başrollerini üstlendiği dizide, sanat dünyasının usta isimleri de rol alıyor: Ecem Özkaya, Ferdi Sancar, Ali Düşenkalkar, Erdal Cindoruk, Gülhan Tekin, Feyza Işık, Ege Aydan, Ruhi Sarı, Eser Eyüboğlu, Cihat Süvarioğlu, Semih Ertürk, Nazlı Pınar Kaya, Şebnem Dilligil, Yavuz Sepetçi, Nuri Gökaşan, Hazal Çağlar, Hüseyin Sevimli, Çiğdem Aygün, Ulviye Karaca, Utku Ateş, Cemre Melis Çınar, Ergun Kuyucu ve Zümre Meğreli.Gönül Dağı 29 Mayıs Cumartesi akşamı saat 20.00’de sezon finaliyle TRT 1’de…