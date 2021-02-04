'Gönül Dağı'nda Taner karar aşamasında

Sapsarı toprakların, yıllarca dile gelen efsanelerin, unutulmaz aşkların hikayesi Gönül Dağı’nın 6 Şubat Cumartesi akşamı saat 20.00’de yayınlanacak olan yeni bölümünde neler olacak;Halime’nin Elif konusundaki baskısı, Taner’in fikrini değiştirmez. O, Dilek’i sevdiğini ve Elif’le bir yola girmeyeceğini açıkça belirtir. Tüm bunlardan bağımsız Elif ise Yaşar’la nişan yoluna girmiştir.Elif’in nişan organizasyonu işi Muammer’e gelir. Muammer, Taner ve amcaoğullarını yeniden toplar ve nişanı organize etmelerini ister. Taner ve amcaoğulları nişan için çalışmalara başlar ancak Yaşar’ın Elif’e layık biri olmaması Taner’i kara kara düşündürür. Nişan günü geldiğinde Taner’in üzerindeki baskı iyice artar.Öte yandan Serdar ise babasının Dilek’e yaptığı tehdidi öğrenir ve Dilek’le konuşup onu ikna eder. Taner bir karar verme aşamasındayken Dilek, ona yetişebilecek midir? Dilek’in kendisinden ayrılma sebebini öğrenen Taner ne tepki verecektir?Yazdığı tüm hikayelerde bozkırı ve bu coğrafyada yaşayan insanları samimi bir dille eserlerine yansıtan Mustafa Çiftçi’nin öykülerinden esinlenilerek senaryolaştırılan Gönül Dağı’nın yapımcılığını Ferhat Eşsiz, yönetmenliğini Yahya Samancı yapıyor.. Başrollerini Berk Atan ve Gülsim Ali İlhan üstlendiği dizide, sanat dünyasının usta isimleri Ecem Özkaya, Ferdi Sancar, Ali Düşenkalkar, Erdal Cindoruk, Gülhan Tekin, Feyza Işık, Ege Aydan, Ruhi Sarı, Eser Eyüboğlu, Cihat Süvarioğlu, Semih Ertürk, Nazlı Pınar Kaya, Şebnem Dilligil, Yavuz Sepetçi, Nuri Gökaşan, Hüseyin Sevimli Çiğdem Aygün, ve Zümre Meğreli rol alıyor.Gönül Dağı 6 Şubat Cumartesi saat 20.00’de TRT 1’de