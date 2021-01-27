'Gönül Dağı'nda Taner’in Geliştirdiği Yeni İcad!..

Bozkırda bir Anadolu masalı... Sapsarı toprakların, yıllarca dile gelen efsanelerin, unutulmaz aşkların hikayesi Gönül Dağı’nın 30 Ocak Cumartesi akşamı saat 20.00’de yayınlanacak olan yeni bölümünde neler olacak;“Dilek’in evinde elektrikler kesilir. Anne-kız bu problemi çözmeye çalışır, fakat sorun çözümsüz bir noktadadır. Onların yardımına Taner yetişir ve onlara özel bir icad geliştirerek sorunu çözer. Kısa sürede geliştirdiği bu icad, kasabanın da dikkatini çekecektir.Veysel ve Cemile, Dişçi Musa’nın evine taşınmaya kararlıdır. Bu taşınmaya karşı olan Döndü, onları vazgeçirmek için ne yapacaktır? Asuman’ın gönderilmesine engel olamayan Ramazan, bu durumu kabullenemez ve Ankara’ya doğru yola çıkar. Ramazan, Asuman’ı alıp kasabaya geri getirebilecek midir?Öte yandan Zahide’nin Sefer’le evlenmesini istemeyen Erkan, ikisini zor durumda bırakacak işlere kalkışır. Sefer ve Zahide, bu zorlukların altından kalkabilecek midir?Gönül Dağı’nın başrolleri Berk Atan ve Gülsim Ali İlhan paylaşıyor. Yapımcılığını Ferhat Eşsiz, yönetmenliğini Yahya Samancı’nın üstlendiği dizide, sanat dünyasının usta isimleri de rol alıyor: Ecem Özkaya, Ferdi Sancar, Ali Düşenkalkar, Erdal Cindoruk, Gülhan Tekin, Feyza Işık, Ege Aydan, Eser Eyüboğlu, Cihat Süvarioğlu, Semih Ertürk, Nazlı Pınar Kaya, Şebnem Dilligil, Yavuz Sepetçi, Nuri Gökaşan, Hüseyin Sevimli ve Çiğdem Aygün.Gönül Dağı 14. Bölümüyle 30 Ocak Cumartesi saat 20:00’de TRT 1’de.