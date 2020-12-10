Gönül Dağı’nın aşıkları kavuşabilecek mi?

TRT 1 izleyicilerinin tiryakisi olduğu, her hafta izlenme rekorları kıran Gönül Dağı, 12 Aralık Cumartesi akşamı ekrana gelecek 8. Bölümünde yine soluk soluğa izlenecek.Gedelli kasabasının zeki, çalışkan ve fedakar genci Taner (Berk Atan), çocukluk aşkı Dilek’e (Gülsim Ali İlhan) sonunda duygularını açacak... Nişanlısına dönmesi konusunda annesinin baskılarıyla zorlu bir sürece giren Dilek, nasıl bir karar verecek? Çocuklukta filizlenen büyük aşkın kahramanları Taner ve Dilek kavuşabilecek mi?Üç amcaoğlunun hayallerinin peşinden giderek, engellerle savaşarak yaptıkları uçak bulunabilecek mi? Hırsızlar yakayı ele verecek mi? Gedelli’nin parlak yıldızları, icadlarıyla Festival’de göz kamaştırabilecek mi?..Gönül Dağı’nın 8. Bölümü, duygusal, heyecanlı ve birbirinden komik sahneleriyle bu hafta da ilgi odağı olacak, büyük beğeni toplayacak. İzleyiciler, 12 Aralık Cumartesi akşamı, aileleriyle birlikte TRT 1 ekranlarında Gönül Dağı’nda buluşacak.“Bozkırın kalemi” Mustafa Çiftçi’nin gün yüzüne çıkmamış öykülerinden esinlenilerek senaryolaştırılan Gönül Dağı’nın yapımcılığını Köprü Film/Ferhat Eşsiz, yönetmenliğini Yahya Samancı üstleniyor.Berk Atan ve Gülsim Ali İlhan’ın başrollerini üstlendiği dizide, sanat dünyasının usta isimleri de rol alıyor:Ecem Özkaya, Ferdi Sancar, Ali Düşenkalkar, Erdal Cindoruk, Gülhan Tekin, Feyza Işık, Ege Aydan, Eser Eyüboğlu, Cihat Süvarioğlu, Semih Ertürk, Nazlı Pınar Kaya, Şebnem Dilligil, Yavuz Sepetçi, Nuri Gökaşan, Hüseyin Sevimli ve Çiğdem Aygün.