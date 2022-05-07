"Gerçekten çok gülüyoruz. Bir yerden sonra çekemediğimiz sahneler oluyor. Bizim işin hem komedi ayağı var hem dram ayağı var. Bir sahnede Berk Atan, Semih Ertürk ve ben varız. Ben, o dönem hamileyim. Sahnede önce oğlan olacak çocuğunuz dediler. Biz sevindik. Ondan sonra hastaneye tekrar gidiyoruz meğerse kızmış cinsiyeti. Yanlış görülmüş. O sahneyi çekeceğiz. Semih, Berk’e “Bizim oğlan kızmış.” demeye çalışıyor. Berk de diyor ki “Nasıl kızmış? Ana karnındaki bebek nasıl kızar?”. Biz buna hunharca güldük. Zaten Berk’e o kadar gülüyorum ki. Yakınımda bir bakıyor bana. Lütfen bakma diyorum. Gözünün içi gülüyor çünkü. Yalvarırım yapma diyorum.
Gönül Dağı'nın Cemile'si Nazlı Pınar Kaya'dan Berk Atan itirafı!
“Gönül Dağı” dizisinin “Cemile” karakteri Nazlı Pınar Kaya, Ferit Ömeroğlu'nun Youtube programına konuk oldu. Güzel oyuncudan rol arkadaşı Berk Atan'la ilgili bir itiraf geldi.
07.05.2022 16:33 Magazin
"Gerçekten çok gülüyoruz. Bir yerden sonra çekemediğimiz sahneler oluyor. Bizim işin hem komedi ayağı var hem dram ayağı var. Bir sahnede Berk Atan, Semih Ertürk ve ben varız. Ben, o dönem hamileyim. Sahnede önce oğlan olacak çocuğunuz dediler. Biz sevindik. Ondan sonra hastaneye tekrar gidiyoruz meğerse kızmış cinsiyeti. Yanlış görülmüş. O sahneyi çekeceğiz. Semih, Berk’e “Bizim oğlan kızmış.” demeye çalışıyor. Berk de diyor ki “Nasıl kızmış? Ana karnındaki bebek nasıl kızar?”. Biz buna hunharca güldük. Zaten Berk’e o kadar gülüyorum ki. Yakınımda bir bakıyor bana. Lütfen bakma diyorum. Gözünün içi gülüyor çünkü. Yalvarırım yapma diyorum.