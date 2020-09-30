'Gönül Dağı’nın ilk teaserı yayınlandı!

“Bozkırın kalemi” Mustafa Çiftçi’nin gün yüzüne çıkmamış öykülerinden esinlenilerek senaryolaştırılan Gönül Dağı’nın yapımcılığını Köprü Film, yönetmenliğini Yahya Samancı üstleniyor.Başrollerini Berk Atan ve Gülsüm Ali İlhan’ın üstlendiği dizide, sanat dünyasının usta isimleri de rol alıyor: Ecem Özkaya, Ferdi Sancar, Ali Düşenkalkar, Erdal Cindoruk, Gülhan Tekin, Feyza Işık, Ege Aydan, Eser Eyüpoğlu, Cihat Süvarioğlu, Semih Ertürk, Nazlı Pınar Kaya, Şebnem Dilligil, Yavuz Sepetçi, Nuri Gökaşan, Hüseyin Sevimli ve Çiğdem Aygün.Bozkırda hayallerinin peşinden koşarak tüm engellere rağmen imkansızı başarmaya çalışan 3 kuzenin öyküsünü aktaran Gönül Dağı, Anadolu’nun eşşiz güzellikleriyle dolu Eskişehir’in Sivrihisar ilçesinde çekiliyor.Düğüncüleri, ağıtçıları, gelenekleri, tüm samimiyetiyle Anadolu insanı... Bozkır topraklarının süsü özgürlük timsali Yılki atları... Sevdiklerine kavuşamayan aşıklara, savurduğu taşlarla kol kanat geren Gönül Dağı..Gönül Dağı, yakında TRT 1 ekranlarında...