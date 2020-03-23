Gönül elçisi: Bensu Soral

Hayranının hediyesi Bensu Soral'ı şaşırttı!

Bensu Soral'a Dilan Çiçek Deniz'den destek geldi!

Bensu Soral'ın parti için zamanı yok!

Taşımalı eğitimin bulunduğu bölgelerde SosyalBen Çocukları’nın sosyal gelişim ve sosyal kimliklerini desteklemek, ufuklarını genişletmek, özgüvenlerini güçlendirerek daha mutlu bireyler olarak yetişmelerine katkı yapmak, paylaşım ve toplumsal bilinci kazanmalarını sağlamak amacıyla gerçekleştirilecek çalışmalarda SosyalBen Vakfı Gönüllü Elçisi Bensu Soral, vakfın çalışmalarına destek olarak, yeteneklerinin farkında güçlü nesillerden oluşan bir toplum vizyonu oluşturmayı hedefliyor. Türkiye’nin dört bir yanında bulunan 11 topluluğu ve 609 aktif gönüllüsüyle 35 binden fazla çocuğun hayatına dokunan SosyalBen Vakfı ile #HayaldenGerçeğe söylemiyle çocuklara rol model olmayı hedefleyen Soral, birlikte yürütülecek SosyalBen Vakfı saha çalışmalarının yanı sıra Hayvan Hakları projesini hayata geçirecek. Kırsaldaki hayvan algısında pozitif değişimler elde etmek ve hayvan hakları ihlallerinin önüne geçmeyi amaçlayan Soral, SosyalBen Vakfı ile birlikte atölye çalışmaları gerçekleştirecek.SosyalBen Vakfı Gönüllü Elçisi Bensu Soral: “SosyalBen’i kurulduğu günden bu yana takip ediyorum. Azimli çalışma ile kısa sürede hayata geçirdikleri projeler, dokundukları çocuklar beni çok etkiledi. Ulusal ve uluslararası platformlarda çok başarılı işlere imza attılar. Şimdi sıra birlikte güzel işlere imza atmakta. Çocukları çok seviyorum, SosyalBen Vakfı’nın Gönüllü Elçisi olmaktan ötürü büyük heyecan duyuyorum. Bunu doğum günümde paylaşmaktan dolayı ayrıca çok mutluyum. Benim için özel ve unutulmaz bir hediye oldu. Sosyal mesafeyi uyguladığımız bu dönemde her birimizin kendimize dönüp topluma, dünyaya nasıl fayda sağlayacağımızı düşünmemiz gerektiğini düşünüyorum. Vakfın bu anlamda başlatmış olduğu bir hareket var: E-gönüllülük! Bu dönemde hazırlıklarımız ve çalışmalarımız üzerine odaklanacağız ve bir an önce çocuklarla buluşacağımız günü bekleyeceğiz.” diyerek düşüncelerini dile getirdi.