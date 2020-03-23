Gönül elçisi: Bensu Soral

Hayranının hediyesi Bensu Soral'ı şaşırttı!
SosyalBen Vakfı Gönüllü Elçisi Bensu Soral: “SosyalBen’i kurulduğu günden bu yana takip ediyorum. Azimli çalışma ile kısa sürede hayata geçirdikleri projeler, dokundukları çocuklar beni çok etkiledi. Ulusal ve uluslararası platformlarda çok başarılı işlere imza attılar. Şimdi sıra birlikte güzel işlere imza atmakta. Çocukları çok seviyorum, SosyalBen Vakfı’nın Gönüllü Elçisi olmaktan ötürü büyük heyecan duyuyorum. Bunu doğum günümde paylaşmaktan dolayı ayrıca çok mutluyum. Benim için özel ve unutulmaz bir hediye oldu. Sosyal mesafeyi uyguladığımız bu dönemde her birimizin kendimize dönüp topluma, dünyaya nasıl fayda sağlayacağımızı düşünmemiz gerektiğini düşünüyorum. Vakfın bu anlamda başlatmış olduğu bir hareket var: E-gönüllülük! Bu dönemde hazırlıklarımız ve çalışmalarımız üzerine odaklanacağız ve bir an önce çocuklarla buluşacağımız günü bekleyeceğiz.” diyerek düşüncelerini dile getirdi.
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