Google’da 2019’da neleri aradık?

Yılın Arama Trendleri 2019’un Türkiye'de beş farklı kategoriden oluşan yükselen arama trendleri listelerinin ilk sıralarında Genel kategoride “İstanbul Seçim Sonuçları”, “Geleceğe Nefes” ve “Deprem”; İsimler kategorisinde Emine Bulut, Yemek kategorisinde “Revani”, Diziler kategorisinde “Mucize Doktor”, Şarkılar kategorisindeyse Reynmen’den “Derdim Olsun” yer aldı.●2019 yılında en çok aranan Diziler kategorisinde en başta yer alan Mucize Doktor’u sırasıyla Zalim İstanbul ve Her Yerde Sen takip etti. Neredeyse tamamını yerli dizilerin oluşturduğu listedeki tek uluslararası yapım ise dördüncü sıradaki Game of Thrones oldu.●2019’un lezzet trendleri hakkında ipuçları içeren Yemek kategorisinde televizyonlardaki yemek programlarının etkisi de gözlemlenebiliyor. Bu yıl listenin ilk sıralarında Revani, Kestane, Limonata, Sütlaç ve Kapuska yer aldı.●Reynmen’in “Derdim Olsun”, Şanışer’in “Susamam”, Fatih Bulut’un “Çok Sevdim Yalan Oldu”ve Norm Ender’in “Mekanın Sahibi” adlı çalışmaları da bu yılın en çok aranan şarkıları arasında bulunuyor.İstanbul Seçim Sonuçları 2019Geleceğe NefesYSKDepremSigara FiyatlarıDolar KuruAskerlik Son DakikaEYTİstiklal Marşı 10 KıtaNotre Dame KatedraliEmine BulutEkrem İmamoğluNeslican TayPalu AilesiTarık ÜnlüoğluKerimcem DurmazDilber AyAyşen GrudaDevran ÇağlarDemet AkbağMucize DoktorZalim İstanbulHer Yerde SenGame of ThronesKuzey YıldızıEşkıya Dünyaya Hükümdar OlmazAfili AşkKuzgunBir Zamanlar ÇukurovaYasak ElmaRevaniKestaneLimonataSütlaçKapuskaBarbunyaPiyazCheescakePaçanga BöreğiAlıç SirkesiDerdim Olsun - ReynmenSusamam – ŞanışerÇok Sevdim Yalan Oldu – Fatih BulutEla - ReynmenMekanın Sahibi – Norm EnderAya – Murda & EzhelUnuturum Elbet – Rafet El Roman & DeryaRuhumda Sızı - Ender BalkırBir İhtimal Biliyorum - GülşenSana Doğru - Bora Duran1.India vs South Africa2.Cameron Boyce3.Copa America4.Bangladesh vs India5.iPhone 116.Game of Thrones7.Avengers: Endgame8.Joker9.Notre Dame10.ICC Cricket World Cup1.Antonio Brown2.Neymar3.James Charles4.Jussie Smollett5.Kevin Hart6.Billie Eilish7.Greta Thunberg8.R. Kelly9.Joaquin Phoenix10.Jordyn Woods1.Copa America2.Notre Dame3.ICC Cricket World Cup4.Hurricane Dorian5.Rugby World Cup6.Sri Lanka7.Area 518.India election results9.台風 19 号10.Fall of Berlin Wall