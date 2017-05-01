Google'ın minik bilgisayarı: HiKey 960

Google, üzerinde Android çalıştırmanıza izin veren Raspberry Pi benzeri yeni mini PC'sini ortaya çıkardı! İşte HiKey 960...

Teknoloji - 01 Mayıs 2017 20:11

Android'i tecrübe etmek istiyorsunuz ancak telefon, tablet veya Android'li bir TV satın almak istemiyorsunuz. O halde Google, sesinizi duymuş olabilir. Huawei ile birlikte çalışan firma, Raspberry Pi stili bilgisayar kartı HiKey 960'ı ortaya çıkardı.



Android ile çalışan HiKey 960, öncelikle Android geliştiricilerini hedefliyor. Daha çok geliştiricilere özel bir cihaz olsa da, HiKey 960'ı bir Android'li bilgisayar olarak kullanmamanız için bir neden yok. Güçlü bir kart olan HiKey 960'ın performansı, üst seviye telefonlarla aynı seviyede.



Huawei Kirin 960 sekiz çekirdekli işlemciyle gelen HiKey 960'ta dört üst performanslı ARM Cortex-A73 çekirdeği ve dört Cortex-A53 çekirdeği bulunuyor. Bu özelliklerin aynısını Huawei Mate 9'da bulabiliyorsunuz. 32GB depolama alanına sahip kartta 3GB RAM var. Mali G71 GPU aslında 4K görüntü sunabiliyor ancak HDMI 1.2a slotu, sizi 1080p çıktıya zorluyor.



HiKey 960'ın diğer özellikleri arasında 802.11 b/g/n/ac Wi-Fi, Bluetooth 4.1, depolama alanını ve bağlanabilirliği genişletmek için PCIe m.2 slotları, monitör ve kameralar için 40 pin ve 60 pin bağlantılar var.



Ancak Android 7.1'i çalışır hale getirmeniz, cihazı açmak kadar basit olmayabilir. Bu iş için komut satırını kullanmanız ve Google'ın sağladığı talimatları izlemeniz gerekiyor. Ancak öğrenme projesi olarak bu iş çok keyifli olabilir.



Mayıs'ta çıkacak olan kartın fiyatı, 239 dolar olacak.

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