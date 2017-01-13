Dikkat! Bu gecce Goya'nın DJ kabininde Murat Tokuz var...
Goya kaldığı yerden devam ediyor!
Şehrin nabzını kaliteli eğlence anlayışıyla tutan ve farklı konseptiyle dikkat çeken Goya geri döndü...Eğlence - 13 Ocak 2017 17:44
19:00 – 00:00 saatleri arasında dünya mutfağından seçkin lezzetler sunduğu Goya akşam yemeğine renk katacak. Yemekten sonra ise eğlencenin dibine vurmaya hazır mısınız? Hafta sonu evde durmak yerine Goya'da renkli bir gecce geçirin.
Dikkat! Bu gecce Goya'nın DJ kabininde Murat Tokuz var...
Dikkat! Bu gecce Goya'nın DJ kabininde Murat Tokuz var...
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