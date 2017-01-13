Goya kaldığı yerden devam ediyor!

Şehrin nabzını kaliteli eğlence anlayışıyla tutan ve farklı konseptiyle dikkat çeken Goya geri döndü...

Eğlence - 13 Ocak 2017 17:44
Goya kaldığı yerden devam ediyor!
19:00 – 00:00 saatleri arasında dünya mutfağından seçkin lezzetler sunduğu Goya akşam yemeğine renk katacak. Yemekten sonra ise eğlencenin dibine vurmaya hazır mısınız? Hafta sonu evde durmak yerine Goya'da renkli bir gecce geçirin.

Dikkat! Bu gecce Goya'nın DJ kabininde Murat Tokuz var...

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Bağlantılar: Goya

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