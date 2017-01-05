Göz rengine göre allık seçimi!

Allık seçiminizi göz renginize göre yapın. İşte işin uzmanından altın tüyolar...

Güzellik - 05 Ocak 2017 17:26

Mavi gözler

Ne renk: Şeftali ya da donuk pembe gözlerinizi daha parlak gösterecek.



Uzak durun: Mürdüm. Gözlerinizi derinleştirmek yerine onları daha da arka plana atar.



Yeşil gözler

Ne renk: Pembenin her tonu. McCarthy, "Bu renk gözlerinizin yeşilini daha da belirginleştirip onları daha çarpıcı gösterir" diyor.



Uzak durun: Koyu mor. Gözlerinizdeki yeşil beneklerin görünürlüğünü ortadan kaldırır.



Kahverengi gözler

Ne renk: Vişne rengi. Koyu renk gözler genellikle yeşil benekler içerir, dolayısıyla pembemsi vişneler onları gün yüzüne çıkarır.



Uzak durun: Kahverengi ve renksiz tonlar. Yeşil beneklere karışır, bu da sizi donuk ve renksiz gösterir.



Ela gözler

Ne renk: Alt tonlarında açık mor olan pembeler örneğin leylak... Böylece göz bebeğinizin etrafını renklendiren yeşil, siyah ve koyu sarı hareler daha da belirginleşecek.



Uzak durun: Turuncumsu pembeler. Makyaj Uzmanı Jim Crawford, "Bu renkler elanın alt tonundaki griyi köreltir" diyor.

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