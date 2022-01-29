Gözaltılar sonrası Ece Erken'den açıklama: Allah'ım şükürler olsun

Ece Erken'den eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu’na veda: Tabuta sarılarak ağladı!
"Sayın İçişleri bakanımızdan ve emniyet birimlerinden Allah Razı olsun. Onlar yakalanana kadar nefes almadık biz. Canımız gitti. Giden gelmez ama cezasız kalmamalarına şükürler olsun. Yalvarıyorum en ağır cezayı alsınlar. Bizi yaşarken öldürdüler. Ne olur en ağır cezayı alsınlar. Rabbim hem bu dünyada hem ahirette gün yüzü göstermesin bunlara."
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