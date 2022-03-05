Gözde Çığacı: Şükürler olsun, iyi ki boşanmışım!

Son olarak 'Sefirin Kızı' dizisinde rol alan Gözde Çığacı, 1.5 yıl evli kaldığı Tümer Gülümserler'den geçtiğimiz aylarda boşanmıştı. Oyuncu önceki gün Nişantaşı'ndaydı. Magazin muhabirleriyle sohbet eden Çığacı, ayrılık kararı ile ilgili de konuştu.Ünlü oyuncu, "Şükürler olsun. İki ki boşanmışım. Yanlış bir evlilikti benim için. Her ilişkinin bir bir ömrü var. Biraz erken birbirimizi tanıdık. Tanıdıktan sonra ayrılmaya karar verdik. 'Şükür' diyorum, bekarlık bence mükemmel bir şey" dedi.Evliliğin neden bittiği sorulan Çığacı, "Şimdi gayet keyifliyim. 'Bekarlık sultanlık' lafı gerçekten çok doğru. Biten evliliğimizde ihanet kesinlikle yok" ifadelerini kullandı.