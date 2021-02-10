Gözde Lora, 'Meşale'yi yaktı!

Sözü, müziği ve aranjesi Eflatun’a ait şarkı, 120 Bpm bir pop dance olarak müzik severlere göz kırpıyor. Güçlü altyapısı ve moda ikonlarını kıskandıracak şık video klibi ile Gözde Lora, pandemi döneminin sisli havasını dağıtmayı vaad ediyor.Video klibin set arkasında Erkan Demiroğlu’nun yeni koleksiyonu tansiyonu epey yükseltiyor. İmaj danışmanı ve stilist; Gio Devdariani’nin müthiş bakış açıları Gözde Lora’nın güzelliğini taçlandırıyor. Fotoğraflarını ünlü fotoğrafçı Tayfun Çetinkaya çekerken, görüntü yönetmeni olarak IDA Creative Barış Uludoğan yine harikalar yaratıyor. Yönetmen koltuğunda Eflatun, bu müthiş ekibe sırtını dayayarak kıyafetlerin büyüsü eşliğinde, Lora’nın sahne ışığını yansıtıyor ve Gözde Lora ‘’Meşale’’ teklisini coşkuyla dinlettirip, izleyicilerine de keyifli dakikalar yaşatıyor.Gözde Lora hazır ‘’Meşale’’yi yakmışken ikinci şarkısının da stüdyo çalışmalarının bitmek üzere olduğunu müjdeliyor. Düetleriyle adından sıkça söz ettiren Eflatun ile ‘’Meşale’’ tadında yeni bir şarkıyı, düet olarak seslendirmeye hazırlanıyorlar.