Gözden Irak Aşk!

Uzak mesafeli ilişkileri yürütmek büyük özveri ister...

Gecce Kadın - 23 Ocak 2017 16:30

Görüşemeyince, sık sık telefonla iletişim kurmak ister insan. Ama fiziksel görüşmenin yerini tutmaz ve bazen taraflardan birinin canını sıkabilecek duruma getirebilir. Bu birbirinizden çabuk sıkılmanıza ve iki tarafı da kısa zamanda yoran bir ilişki durumuna sokabilir. Her saniye nerede ne yapıyor olduğunu öğrenmek için konuşmanıza gerek yok. Unutmayın ki güvenmek bir ilişkinin temelidir. Güvendiğinizi belli etmek için daha az konuşabilirsiniz.



Gün içince yine fazla abartmamak şartıyla neler yaptığınızı, keyif aldığınızı anlarınızı ona bir fotoğraf göndererek paylaşabilirsiniz. Eğer kahve içiyorsanız kahvenizin fotosunu çekip ona gönderebilirsiniz. Birlikte içtiğinizi hayal edebilirsiniz. Herşeyi ayarında yapmakta fayda var.



Özet olarak diyebiliriz ki, uzak mesafeli ilişkiyi uzun süre yürütebilme kabiliyetine sahipseniz sizi tebrik etmeliyiz. Çünkü bu hem çok zor hem de çok karmaşık bir ilişkidir. Mutlaka herşeyi tadında bırakmak, ayarları kaçırmamak gerektiğinden özel başarı gerektirir.

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