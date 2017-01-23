Gözden Irak Aşk!

Uzak mesafeli ilişkileri yürütmek büyük özveri ister...

Gecce Kadın - 23 Ocak 2017 16:30
Gözden Irak Aşk!
Görüşemeyince, sık sık telefonla iletişim kurmak ister insan. Ama fiziksel görüşmenin yerini tutmaz ve bazen taraflardan birinin canını sıkabilecek duruma getirebilir. Bu birbirinizden çabuk sıkılmanıza ve iki tarafı da kısa zamanda yoran bir ilişki durumuna sokabilir. Her saniye nerede ne yapıyor olduğunu öğrenmek için konuşmanıza gerek yok. Unutmayın ki güvenmek bir ilişkinin temelidir. Güvendiğinizi belli etmek için daha az konuşabilirsiniz.

Gün içince yine fazla abartmamak şartıyla neler yaptığınızı, keyif aldığınızı anlarınızı ona bir fotoğraf göndererek paylaşabilirsiniz. Eğer kahve içiyorsanız kahvenizin fotosunu çekip ona gönderebilirsiniz. Birlikte içtiğinizi hayal edebilirsiniz. Herşeyi ayarında yapmakta fayda var.

Özet olarak diyebiliriz ki, uzak mesafeli ilişkiyi uzun süre yürütebilme kabiliyetine sahipseniz sizi tebrik etmeliyiz. Çünkü bu hem çok zor hem de çok karmaşık bir ilişkidir. Mutlaka herşeyi tadında bırakmak, ayarları kaçırmamak gerektiğinden özel başarı gerektirir.
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
Bağlantılar: kadın, ilişki

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

GECCE KADIN HABERLERİ

  • Altın Değerinde Öğütler
  • Hamilelere kitap önerileri...
  • Bebeği iştahsız anneler...
  • Adet çizelgesi hazırlayın!
  • Çatlaklardan kurtulun!
  • Kadınları tehdit eden sendrom!
  • İlk buluşmada ne giyilir?
  • Bebeğinize bunları söyleyin..
  • Ayyıldız pijamalarıyla ısıtıyor
  • Topuklarla cezbedin!

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • Cesur ve Güzel'de skandal hata
  • 'Ölene Kadar'ın 3. bölüm fragmanı yayınlandı!
  • Tolgahan Sayışman'dan Murat Yıldırım'a destek!
  • "İçerde" Melek, Celal Baba'yı vuracak mı?
  • 'Vatanım Sensin' setinde aşk!
  • Hülya Avşar'dan Acun Ilıcalı'ya zor sorular!
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • O Hayat Benim'de Bahar ve Ateş'e şok
Cesur ve Güzel'de skandal hata

EN POPÜLER HABERLER

  • "Masum"un galasına ünlü akını
  • Sezin Erbil o yoruma isyan etti
  • Meryem Uzerli'nin zor günleri!
  • Demet Akalın o konuyu açıkladı
  • "İçerde"de Coşkun paylaşılamıyor!
  • Hülya Avşar'dan Acun Ilıcalı'ya zor sorular!
  • 'Vatanım Sensin' setinde aşk!
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
"Masum"un galasına ünlü akını