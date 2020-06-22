Gözden uzak aşıklar: Derya Şensoy-Sarp Levendoğlu

Derya Şensoy, tatil için kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi Sarp Levendoğlu’nun da sıklıkla gittiği Datça’yı tercih etti. Havuz başında pozlar veren Derya Şensoy, fırsat buldukça da sevgilisi Sarp Levendoğlu'yla rüzgar sörfü yapıyor. Çift magazin muhabirlerine yakalanmamak için Bodrum, Çeşme gibi popüler tatil beldelerinden uzak duruyor.