Gözden uzak aşıklar: Derya Şensoy-Sarp Levendoğlu
Seyahat yasaklarının kalkmasının ardından Derya Şensoy, sevgilisi Sarp Levendoğlu'nun yanına Datça'ya gitti.
22.06.2020 13:22 Magazin
Derya Şensoy, tatil için kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi Sarp Levendoğlu’nun da sıklıkla gittiği Datça’yı tercih etti. Havuz başında pozlar veren Derya Şensoy, fırsat buldukça da sevgilisi Sarp Levendoğlu'yla rüzgar sörfü yapıyor. Çift magazin muhabirlerine yakalanmamak için Bodrum, Çeşme gibi popüler tatil beldelerinden uzak duruyor.