Gözlerinizi önemsemelisiniz!

Sebze ve doğan ürünler ile yapacağınız bakım ile gözleriniz ışıldasın...

Güzellik - 27 Ocak 2017 22:26

Göz bakımı yaparken vücudumuza, elimize ve yüzümüze yaptığımız bakımlardan daha farklı olarak daha dikkatli olmamız gerekmektedir.

Çünkü göz ve çevresi oldukça hassas olduğundan, yanlış yöntemlerle kendinizi göz doktorunda bulabilirsiniz...

Salatalık, ağırlıklı olarak, gözler için çok faydalı olan A ve C vitamini, magnezyum ve kalsiyum içerir. Salatalık, yatıştırıcı özellikleriyle bilinir ve göz bakımında etkilidir. Bu bitki, gözlerinizin rahatlamasını sağlar ve gözlerdeki kızarıklığı azaltır. Göz çevresi için (özellikle bu bölge kuru görünüyorsa) salatalık suyu ya da ince salatalık dilimleri kullanabilirsiniz.

Bolca yeşil sebze tüketin. Deneyimli göz doktorları ve sağlık uzmanları, görmeyi güçlendirmek ve gözlerin çarpıcılığını artırmak için taze yeşil sebzelerin tüketilmesini önerirler. Ispanak, karalahana ve lahana antioksidanlar açısından zengindir ve göz sağlığını korumaya yardımcı olur.

Süt doğal bir üründür; ayrıca gözleriniz için güvenli bir temizleyicidir. Temiz bir pamuğu sütle ıslatın ve bununla gözlerinizi temizleyin. Eğer göz çevreniz kuruysa süt, bu kuruluğu önlemeye yardımcı olur ve daha dinç bir görünüm sağlar.

Gül suyu annelerimiz tarafından en bilinen yöntemdir. Bir pamuk yardımıyla gül suyunu göz temizliğinde kullanabilirsiniz. Gül suyu, gözlerdeki kiri ve zararlı maddeleri temizler ve gözlere hoş bir parlaklık verir.

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