Göztepe hetbolde seri yakalamak istiyor

(DHA)- HENTBOL Erkekler Süper Ligi'nde ikinci yarının ilk maçında evinde Büyükşehir Belediyesi Ankaraspor'u 25-24 mağlup ederek 5'inci sıraya yükselen Göztepe, seri galibiyet hesapları yapıyor.

Diğer Sporlar - 30 Ocak 2017 13:53

Antrenör Adnan Öztürk bu sezon play off sisteminin kaldırıldığını hatırlatarak, "Ligi ilk 4 içinde bitiren takımlar Avrupa kupalarına katılacak.



Tek amacımız üst üste 4 ya da 5 maç kazanarak üst basamaklara tırmanmak. Takımım her geçen gün daha iyiye gidiyor. Sadece hücumda biraz aksıyoruz, o sorunu da çözeceğiz" diye konuştu. Adnan Öztürk, transferle ilgili bir çalışma yapmadıklarını sözlerine ekledi.

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