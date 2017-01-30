Antrenör Adnan Öztürk bu sezon play off sisteminin kaldırıldığını hatırlatarak, "Ligi ilk 4 içinde bitiren takımlar Avrupa kupalarına katılacak.
Tek amacımız üst üste 4 ya da 5 maç kazanarak üst basamaklara tırmanmak. Takımım her geçen gün daha iyiye gidiyor. Sadece hücumda biraz aksıyoruz, o sorunu da çözeceğiz" diye konuştu. Adnan Öztürk, transferle ilgili bir çalışma yapmadıklarını sözlerine ekledi.
Göztepe hetbolde seri yakalamak istiyor
(DHA)- HENTBOL Erkekler Süper Ligi'nde ikinci yarının ilk maçında evinde Büyükşehir Belediyesi Ankaraspor'u 25-24 mağlup ederek 5'inci sıraya yükselen Göztepe, seri galibiyet hesapları yapıyor.Diğer Sporlar - 30 Ocak 2017 13:53
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
Bağlantılar: Göztepe
DİĞER SPORLAR HABERLERİ
- Zafer Federer'in...
- Avustralya Açık'ta şampiyon Serena Williams
- Nasuh Mahruki doğada lider yetiştiriyor
- Çeşme'de yelken şov başladı!
- Venus Williams Avustralya Açık'ta yarı finalde
- 'İşitme Engelliler Türkiye Badminton Şampiyonası' sona erdi
- Eczacıbaşı "Geleceğe Smaç"la yıldız arıyor
- Bahar Toksoy Guidetti Fenerbahçe'de
- Çağla Büyükakçay'dan veda
- Türkiye Güzeli transferini açıkladı!