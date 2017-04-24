Göztepe'den hentbolda dev adım!

Diğer Sporlar - 24 Nisan 2017 13:24

Şube Sorumlusu Deniz Durmaz, bu hafta Bülent Özkul Spor Salonu'nda düşmesi kesinleşen Trabzonspor'la karşılaşacaklarını belirterek, "Kazanırsak, kesin olarak Avrupa'dayız. Amasya Taşova, şampiyonluğu garantileyen Beşiktaş'la kupada final oynadığı için Eurochallenge'a gidecek. Biz de 3'üncü ya da 2'nci olmalıyız" dedi. Deniz Durmaz, Eurochallenge Cup'ın yanı sıra EHF Cup'a katılma ihtimallerinin de olduğunu ifade ederken de şunları söyledi:"Pazar günü 2'nci sıradaki Beykoz'u deplasmanda yendik. Eğer biz bu hafta evimizde Trabzonspor'u mağlup edip, Beykoz Belediyespor da Yozgat Bozak'a deplasman kaybederse biz ligi 2'nci bitirip EHF'ye gidiyoruz."Antrenör Adnan Öztürk ise sezonu hedefledikleri yerde bitireceklerini vurgulayarak, "Amacımız her sezon takımımızı uluslararası arenaya taşımak" cümlelerini kullandı.Kaynak:DHA