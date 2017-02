“GQ Türkiye Men of the Year” ödülleri sahipleri buldu!

Magazin - 16 Şubat 2017 09:51

ÖDÜL TÖRENİNDEN GÖRÜNTÜLER:Simge Fıstıkoğlu ve Cem Yılmaz’ın sunduğu geccede, “Cesur ve Güzel” dizisindeki performansıyla hayranlarını ekran başına toplayan yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, ödülünü usta oyuncu Yılmaz Erdoğan’ın elinden alırken En Sevilen TV Karakteri Ödülü’nü müzisyenliğiyle kitleleri; jüri üyesi olduğu TV programındaki performansıyla bütün Türkiye’yi etkileyen Gökhan Özoğuz’a ise geçtiğimiz yıl GQ Men Of The Year’da Yılın Adamı Ödülü’nün sahibi olan Cem Yılmaz takdim etti. Cem Yılmaz esprileriyle gecceye katılanlara eğlenceli anlar yaşattı.Yılın Konuşulan Adamı Ödülü’nün sahibi Barış Arduç, ödülünü mütevazi kişiliği, usta oyunculuğu, örnek aile yaşansıtısıyla kendine hayran bırakan Mehmet Aslantuğ‘dan aldı. Gecceye katılamadığı için çektiği bir videoyla törene katılanlara seslenen Yılın Uluslarası Starı Mert Alaş’ın ödülünü ise yakışıklı oyuncu Çağatay Ulusoy teslim aldı.En Başarılı Sporcu Wesley Sneijder, ödülünü Doğuş Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Aclan Acar’dan alırken Doğuş Yayın Grubu Spor Grup Başkanı Fuat Akdağ ise “Oyunda Kal” projesiyle büyük bir başarıya imza atan Darüşşafaka Doğuş adına İbrahim Kutluay, Yılın Sıra Dışı Başarısı Ödülü’nü teslim aldı.Türkiye’nin en güzel kadınlarından biri olan başarılı oyuncu Beren Saat, Ozan Açıktan’a Yılın Yönetmeni Ödülü’nü verirken Ayhan Sicimoğlu nam-ı diğer “Hastasıyız”, Yılın Yükselen Şefi Ödülü’nü genç şef Mustafa Otar’a verdi.Yılın Stil Sahibi Erkeği Kaan Bergsen, ödülünü Vogue Türkiye Genel Yayın Yönetmeni Seda Domaniç’ten teslim alırken hayata karşı azimli duruşuyla herkese ilham ve cesaret veren Caner Eler, Yılın İlhan Veren Adamı Ödülü’nü fotoğrafçı Koray Birand’tan aldı.GQ Türkiye Genel Yayın Yönetmeni Zeynep Üner, Yılın Sanat Ödülü’nü Türkiye’nin en değerli ressamlarından Taner Ceylan’a takdim ederken “Anne” dizisindeki rolüyle milyonları ekran başına kitleyen oyuncu Cansu Dere, Yılın Kadını Ödülü’nü Doğuş Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Erman Yerdelen’den teslim aldı.GQ Türkiye Genel Yayın Yönetmeni Zeynep Üner’in ev sahipliği yaptığı ödül törenine iş, sanat, moda ve eğlence dünyasından birçok seçkin davetli katıldı. GQ.COM.TR’den ve GQ Türkiye YOUTUBE kanalından canlı yayınlanan geccede, ünlü sunucu Tanem Sivar da özel Kırmızı Halı röportajları gerçekleştirdi.CLEAR ana sponsorluğunda gerçekleşen GQ Türkiye Men Of The Year geccesinde davetlilerin ulaşımı ise Volkswagen tarafından sağlandı.Ödül töreninin ardından Athena, davetlilere canlı performans eşliğinde mini bir konser verirken After Party’de ise Can Hatipoğlu ve Erkan Yavaş, şarkılarıyla davetlileri eğlendirdi.GQ TÜRKİYE “MEN OF THE YEAR 2016” CLEAR ANA SPONSORLUĞUNDA ÖDÜL ALAN VE ÖDÜL VEREN İSİMLER:EN İYİ AKTÖR: KIVANÇ TATLITUĞ – YILMAZ ERDOĞANEN BAŞARILI SPORCU: WESLEY SNEIJDER – ACLAN ACARYILIN ULUSLARARASI STARI: MERT ALAŞ – ÇAĞATAY ULUSOYEN SEVİLEN TV KARAKTERİ: GÖKHAN ÖZOĞUZ – CEM YILMAZYILIN KONUŞULAN ADAMI: BARIŞ ARDUÇ – MEHMET ASLANTUĞYILIN STİL SAHİBİ ERKEĞİ: KAAN BERGSEN – SEDA DOMANİÇYILIN YÖNETMENİ: OZAN AÇIKTAN – BEREN SAATYILIN SIRA DIŞI BAŞARISI: OYUNDA KAL PROJESİ, DARÜŞŞAFAKA DOĞUŞ / İBRAHİM KUTLUAY – FUAT AKDAĞYILIN İLHAM VEREN ADAMI: CANER ELER – KORAY BİRANDYILIN YÜKSELEN ŞEFİ: MUSTAFA OTAR – AYHAN SİCİMOĞLUYILIN SANAT ÖDÜLÜ: TANER CEYLAN – ZEYNEP ÜNER