13 Şubat 04.00’de gözler PowerApp’in sunduğu Türkiye’nin en genç müzik kanalı Power TV’ de olacak.3 yıldır Türk müzikseverlerle Power TV aracılığıyla buluşan Grammy Müzik Ödülleri Töreni, bu sene de dünya ile eşzamanlı olarak canlı yayınla 13 Şubat 04.00’te Power TV’de ekrana gelecek.Beyonce, Rihanna gibi dünya yıldızlarının Grammy heyecanı Power TV’ de! Tüm dünyada büyük ilgi gören ve müziğin Oscar’ı sayılan Grammy Müzik Ödül töreni bu yıl ilk kez Emmy ve Tony ödüllerinin sahibi The Late Late Show’un sunucusu James Corden tarafından sunulacak.Grammy heyecanında Beyoncé, dokuz dalda aday olarak ilk sırada yer alırken ünlü şarkıcıyı sekiz dalda adaylığı ile Rihanna takip ediyor. Grammy Müzik Ödüllerinde Rap, Pop, Rock, Metal, Klasik, Dance, Elektronik gibi bir çok farklı müzik kategorilerinde en iyiler ödüllendirilecek.2017 GRAMMY MÜZİK ÖDÜLLERİ ADAYLARI;Yılın albümüAdele – 25Beyoncé – LemonadeDrake – ViewsJustin Bieber – PurposeSturgill Simpson – A Sailor’s Guide to EarthYılın KaydıAdele – HelloBeyonce – FormationRihanna – WorkTwenty One Pilots – Stressed OutLukas Graham – 7 yearsYılın ŞarkısıBeyoncé – FormationAdele – HelloMike Posner – I Took a Pill in IbizaJustin Bieber – Love YourselfLukas Graham – 7 YearsEn İyi Yeni SanatçıAnderson .PaakChance the RapperMaren MorrisThe ChainsmokersKelsea BalleriniPopEn iyi solo pop performansıAdele – HelloBeyoncé – Hold UpJustin Bieber – Love YourselfKelly Clarkson – Piece by Piece (“Idol” Version)Ariana Grande – Dangerous WomanEn İyi Grup Pop PerformansıThe Chainsmokers – Closer [ft. Halsey]Lukas Graham – 7 YearsRihanna – Work [ft. Drake]Sia – Cheap Thrills [ft. Sean Paul]Twenty One Pilots – Stressed OutEn İyi Vokal Pop AlbümüAdele – 25Justin Bieber – PurposeAriana Grande – Dangerous WomanDemi Lovato – ConfidentSia – This Is ActingEn İyi Geleneksel Vokal Pop AlbümüAndrea Bocelli – CinemaBob Dylan – Fallen AngelsJosh Groben – Stages LiveWillie Nelson – Summertime: Willie Nelson Sings GershwinBarbra Streisand – Encore: Movie Partners Sing BroadwayRapEn İyi Rap PerformansıChance the Rapper – No Problem [ft. 2 Chainz and Lil Wayne]Desiigner – PandaDrake – Pop Style [ft. The Throne]Fat Joe & Remy Ma – All the Way Up [ft. French Montana and Infrared]Schoolboy Q – That Part [ft. Kanye West]En İyi Rap İş BirliğiBeyoncé – Freedom [ft. Kendrick Lamar]Drake – Hotline BlingD.R.A.M. – Broccoli [ft. Lil Yachty]Kanye West – Ultralight Beam [ft. Chance the Rapper, Kelly Price, Kirk Franklin and The-Dream]Kanye West – Famous [ft. Rihanna]En İyi Rap ŞarkısıFat Joe & Remy Ma – All the Way Up [ft. French Montana and Infrared]Kanye West – Famous [ft. Rihanna]Drake – Hotline BlingChance the Rapper – No Problem [ft. 2 Chainz and Lil Wayne]Kanye West – Ultralight Beam [ft. Chance the Rapper, Kelly Price, Kirk Franklin and The-Dream]En İyi Rap AlbümüChance the Rapper – Coloring BookDe La Soul – and the Anonymous Nobody…DJ Khaled – Major KeyDrake – ViewsSchoolboy Q – Blank Face LPKanye West – The Life of PabloRockEn İyi Rock PerformansıAlabama Shakes – Joe (Live From Austin City Limits)Beyoncé – Don’t Hurt Yourself [ft. Jack White]David Bowie – BlackstarDisturbed – The Sound of Silence (Live on “Conan”)Twenty One Pilots – HeathensEn İyi Metal PerformansıBaroness – Shock MeGojira – SilveraKorn – Rotting in VainMegadeth – DystopiaPeriphery – The Price is WrongEn İyi Rock ŞarkısıDavid Bowie – BlackstarRadiohead – Burn the WitchMetallica – HardwiredTwenty One Pilots – HeathensHighly Suspect – My Name Is HumanEn İyi Rock AlbümüBlink-182 – CaliforniaCage the Elephant – Tell Me I’m PrettyGojira – MagmaPanic! At the Disco – Death of a BachelorWeezer – WeezerAlternatifEn İyi Alternatif Müzik AlbümüBon Iver – 22, A MillionDavid Bowie – BlackstarPJ Harvey – The Hope Six Demolition ProjectIggy Pop – Post Pop DepressionRadiohead – A Moon Shaped PoolR&BEn İyi R&B PerformansıBJ the Chicago Kid – Turnin’ Me UpRo James – PermissionMusiq Soulchild – I DoRihanna – Needed MeSolange – Cranes in the SkyEn İyi Geleneksel R&B PerformansıWilliam Bell – The Three of MeBJ the Chicago Kid – Woman’s WorldFantasia – Sleeping With the One I LoveLalah Hathaway – AngelJill Scott – Can’t WaitEn İyi R&B ŞarkısıPARTYNEXTDOOR – Come See Me [ft. Drake]Bryson Tiller – ExchangeRihanna – Kiss It BetterMaxwell – Lake by the OceanTory Lanez – LuvEn İyi Çağdaş AlbümBeyoncé – LemonadeGallant – OlogyKING – We Are KingAnderson .Paak – MalibuRihanna – ANTIEn İyi R&B AlbümüBJ the Chicago Kid – In My MindLalah Hathaway – Lalah Hathaway LiveTerrace Martin – Velvet PortraitsMint Condition – Healing SeasonMya – Smoove JonesDansEn İyi Dans KaydıBob Moses – Tearing Me UpThe Chainsmokers – Don’t Let Me Down [ft. Daya]Flume – Never Be Like You [ft. Kai]Riton – Rinse & Repeat [ft. Kah-Lo]Sofi Tukker – DrinkeeEn İyi Dans/Elektronik Müzik AlbümüFlume – SkinJean-Michel Jarre – Electronica 1: The Time MachineTycho – EpochUnderworld – Barbara Barbara, we face a shining futureLouie Vega – Louie Vega Starring…XXVIIIKomediEn İyi Komedi AlbümüDavid Cross – …America…Great…Margaret Cho – American MythTig Notaro – Boyish Girl InterruptedAmy Schumer – Live at the ApolloPatton Oswalt – Talking for ClappingRemixEn İyi Remix KayıtSoul Pacific – Cali Coast (Psionics Remix)The Silver Lake Chorus – Heavy Star Movin’ (staRo Remix)Paul McCartney & Wings – Nineteen Hundred Eighty-Five (Timo Maas & James Teej Remix)Ry X – Only (Kaskade x Lipless Remix)Bob Moses – Tearing Me Up (RAC Remix)The Chemical Brothers – Wide Open (Joe Goddard Remix)Görsel Medya MüzikEn İyi Toplama SoundtrackVarious Artists – AmyMiles Davis & Various Artists – Miles AheadVarious Artists – Straight Outta ComptonVarious Artists – Suicide Squad (Collector’s Edition)Various Artists – Vinyl: The Essentials Season 1En İyi Özgün SoundtrackThomas Newman – Bridge of SpiesEnnio Morricone – Quentin Tarantino’s The Hateful EightAlva Noto & Ryuichi Sakamoto – The RevenantJohn Williams – Star Wars: The Force AwakensKyle Dixon & Michael Stein – Stranger Things Volume 1Kyle Dixon & Michael Stein – Stranger Things Volume 2Albüm KapağıEn İyi Albüm KapağıCiarra Pardo & Robyn Fenty – Rihanna – AntiJonathan Barnbrook – David Bowie – BlackstarAndrew Savage – Parquet Courts – Human PerformanceSarah Dodds & Shauna Dodds – Reckless Kelly – Sunset MotelEric Timothy Carlson – Bon Iver – 22, A MillionEn İyi Boxset ve Limited Edition Albüm KapağıGérard Lo Monaco – Edith Piaf – Edith Piaf 1915-2015Jonathan Dagan & Mathias Høst Normark – J. Views – 401 DaysMatt Taylor – Trey Anastasio – Paper Wheels (Deluxe Limited Edition)Simon Earith & James Musgrave – Paul McCartney – Tug of War (Deluxe Edition)YapımcıYılın YapımcısıBenny BlancoGreg KurstinMax MartinNineteen85Ricky ReedMüzik VideosuEn İyi Müzik VideosuBeyoncé – FormationLeon Bridges – RiverColdplay – Up & UpJamie xx – GoshOK Go – Upside Down & Inside OutEn İyi Film MüziğiSteve Aoki – I’ll Sleep When I’m DeadThe Beatles – The Beatles: Eight Days a Week – The Touring YearsBeyoncé – LemonadeYo-Yo Ma & the Silk Road Ensemble – The Music of StrangersVarious Artists – American Saturday Night: Live From the Grand Ole OpryKlasik MüzikEn İyi Orkestra PerformansıBates: Works for OrchestraMichael Tilson Thomas, kondüktör (San Francisco Symphony)Ibert: Orchestral WorksNeeme Järvi, kondüktör (Orchestre de la Suisse Romande)Prokofiev: Symphony No. 5 In B-Flat Major, Op. 100Maja S.K. Ratkje: And Sing ...Mariss Jansons, kondüktör (Royal Concertgebouw Orchestra)Rouse: Odna Zhizn; Symphonies 3 & 4; Prospero's RoomsAlan Gilbert, kondüktör (New York Philharmonic)Shostakovich: Under Stalin's Shadow – Symphonies Nos. 5, 8 & 9Andris Nelsons, kondüktör (Boston Symphony Orchestra)En İyi Opera KaydıCorigliano: The Ghosts of VersaillesJames Conlon, kondüktör; Joshua Guerrero, Christopher Maltman, Lucas Meachem, Patricia Racette, Lucy Schaufer & Guanqun Yu; Blanton Alspaugh, yapımcı (LA Opera Orchestra; LA Opera Chorus)Handel: Giulio CesareGiovanni Antonini, kondüktör; Cecilia Bartoli, Philippe Jaroussky, Andreas Scholl & Anne-Sofie von Otter; Samuel Theis, yapımcı (Il Giardino Armonico)Higdon: Cold MountainMiguel Harth-Bedoya, kondüktör; Emily Fons, Nathan Gunn, Isabel Leonard & Jay Hunter Morris; Elizabeth Ostrow, yapımcı (The Santa Fe Opera Orchestra; Santa Fe Opera Apprentice Program for Singers)Mozart: Le Nozze De FigaroYannick Nézet-Séguin, kondüktör; Thomas Hampson, Christiane Karg, Luca Pisaroni & Sonya Yoncheva; Daniel Zalay, yapımcı (Chamber Orchestra Of Europe; Vocalensemble Rastatt)Szymanowski: Król RogerAntonio Pappano, kondüktör; Georgia Jarman, Mariusz Kwiecien & Saimir Pirgu; Jonathan Allen, yapımcı (Orchestra Of The Royal Opera House; Royal Opera Chorus)En İyi Koro PerformansHimmelrandElisabeth Holte, kondüktör(Marianne Reidarsdatter Eriksen, Ragnfrid Lie & Matilda Sterby; Inger-Lise Ulsrud; Uranienborg Vokalensemble)Janácek: Glagolitic MassEdward Gardner, kondüktör; Håkon Matti Skrede, chorus master (Susan Bickley, Gábor Bretz, Sara Jakubiak & Stuart Skelton; Thomas Trotter; Bergen Philharmonic Orchestra; Bergen Cathedral Choir, Bergen Philharmonic Choir, Choir Of Collegium Musicum & Edvard Grieg Kor)Lloyd: BonhoefferDonald Nally, kondüktör(Malavika Godbole, John Grecia, Rebecca Harris & Thomas Mesa; The Crossing)Penderecki Conducts Penderecki, Volume 1Krzystof Penderecki, kondüktör; Henryk Wojnarowski, choir director (Nikolay Didenko, Agnieszka Rehlis & Johanna Rusanen; Warsaw Philharmonic Orchestra; Warsaw Philharmonic Choir)Steinberg: Passion WeekSteven Fox, kondüktör (The Clarion Choir)En İyi Küçük ToplulukFitelberg: Chamber WorksARC EnsembleReflectionsØyvind Gimse, Geir Inge Lotsberg & TrondheimsolisteneSerious BusinessSpektral QuartetSteve ReichThird Coast PercussionTrios fom Our HomelandsLincoln TrioEn İyi Klasik Enstrümantal SoloAdams, J.: Scheherazade.2Leila Josefowicz; David Robertson, kondüktör (Chester Englander; St. Louis Symphony)Daugherty: Tales Of HemingwayZuill Bailey; Giancarlo Guerrero, kondüktör (Nashville Symphony)Dvorák: Violin Concerto & Romance; Suk: FantasyChristian Tetzlaff; John Storgårds, kondüktör (Helsinki Philharmonic Orchestra)Mozart: Keyboard Music, Vols. 8 & 9Kristian Bezuidenhout1930's Violin Concertos, Vol. 2Gil Shaham; Stéphane Denève, kondüktör (The Knights & Stuttgart Radio Symphony Orchestra)En İyi Klasik Vokal SoloMonteverdiMagdalena Kozená; Andrea Marcon, kondüktör (David Feldman, Michael Feyfar, Jakob Pilgram & Luca Tittoto; La Cetra Barockorchester Basel)Mozart: The Weber SistersSabine Devieilhe; Raphaël Pichon, kondüktör (Pygmalion)Schumann & BergDorothea Röschmann; Mitsuko Uchida, vokalistShakespeare SongsIan Bostridge; Antonio Pappano, vokalist (Michael Collins, Elizabeth Kenny, Lawrence Power & Adam Walker)VerismoAnna Netrebko; Antonio Pappano, kondüktör (Yusif Eyvazov; Coro Dell'Accademia Nazionale Di Santa Cecilia; Orchestra Dell'Accademia Nazionale Di Santa Cecilia)En İyi Klasik KompozisyonDaugherty: Tales Of Hemingway; American Gothic; Once Upon A CastleGiancarlo Guerrero, kondüktör; Tim Handley, yapımcıGesualdoTõnu Kaljuste, kondüktör; Manfred Eicher, yapımcıVaughan Williams: DiscoveriesMartyn Brabbins, kondüktör; Ann McKay, yapımcıWolfgang: Passing ThroughJudith Farmer & Gernot Wolfgang, yapımcılarZappa: 200 MotelsThe Suites — Esa-Pekka Salonen, kondüktör; Frank Filipetti & Gail Zappa, yapımcılarEn İyi Çağdaş Klasik KompozisyonBates: Anthology Of Fantastic ZoologyMason Bates, besteci (Riccardo Muti & Chicago Symphony Orchestra)Daugherty: Tales Of HemingwayMichael Daugherty, besteci (Zuill Bailey, Giancarlo Guerrero & Nashville Symphony)Higdon: Cold MountainJennifer Higdon, besteci; Gene Scheer, librettistTheofanidis: Bassoon ConcertoChristopher Theofanidis, besteci (Martin Kuuskmann, Barry Jekowsky & Northwest Sinfonia)Winger: Conversations With NijinskyC. F. Kip Winger, besteci (Martin West & San Francisco Ballet Orchestra)