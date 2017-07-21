Samsun’da gerçekleştirilen 23’üncü Yaz İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları’nda Rus rakibini yenen milli sporcu İlhan Çıtan grekomen güreşte 98 kiloda altın madalya kazandı.
Yine grekomen güreşte 58 kiloda mücadele eden milli sporcu Mehmet Ali Yiğit’de rakibini yenerek altın madalyayı hak kazandı.
DHA
Grekomen güreşte 2 altın madalya sevinci
Samsun’da düzenlenen 23’üncü Yaz İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları’nda grekomen güreşte mücadele eden iki milli sporcu altın madalya kazandı.Diğer Sporlar - 21 Temmuz 2017 20:26
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
DİĞER SPORLAR HABERLERİ
- Judoda, Ayşe Kesitaş bronz madalya kazandı
- Sezgin Ataç bronz madalya kazandı!
- Teniste Türk derbisi İpek Soylu’nun...
- Çağla Büyükakçay, Bükreş Açık'tan elendi
- 23'üncü Yaz İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları açılış seremonisi ile başladı
- Çağla Büyükakçay geriden gelerek kazandı
- İkiz başpehlivanların hedefi Kırkpınar'da final
- Kırkpınar’da başpehlivan İsmail Balaban oldu!
- Wimbledon'ın kralı Roger Federer tarih yazdı!
- Kırkpınar’da final belli oldu!