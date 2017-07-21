Grekomen güreşte 2 altın madalya sevinci

Samsun’da düzenlenen 23’üncü Yaz İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları’nda grekomen güreşte mücadele eden iki milli sporcu altın madalya kazandı.

Diğer Sporlar - 21 Temmuz 2017 20:26
Grekomen güreşte 2 altın madalya sevinci
Samsun’da gerçekleştirilen 23’üncü Yaz İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları’nda Rus rakibini yenen milli sporcu İlhan Çıtan grekomen güreşte 98 kiloda altın madalya kazandı.

Yine grekomen güreşte 58 kiloda mücadele eden milli sporcu Mehmet Ali Yiğit’de rakibini yenerek altın madalyayı hak kazandı.

FOTOĞRAF GALERİSİ İÇİN TIKLAYINIZ

DHA
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

BAKMADAN GEÇME

  • Fulden Uras’ın acı günü
  • Işıl Reçber'in bikini önlemi!
  • Gülşen'den Demet Akalın isyanı: Yine mi!
  • Beren Saat'in yeni dizisi hangi kanalda yayınlanacak?
  • Miranda Kerr'in düğününden ilk kareler..

Fulden Uras’ın acı günü

DİĞER SPORLAR HABERLERİ

  • Judoda bronz madalya
  • Sezgin, bronz madalya kazandı!
  • Teniste derbi İpek Soylu’nun...
  • Çağla, Bükreş Açık'tan elendi
  • Olimpiyat Oyunları başladı
  • Çağla, geriden gelerek kazandı
  • İkiz başpehlivanların hedefi
  • Başpehlivan İsmail Balaban oldu!
  • Roger Federer tarih yazdı!
  • Kırkpınar’da final belli oldu!

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • Gamze Özçelik ve Uğur Pektaş yeniden bir arada
  • Hande Erçel tatilde ama...
  • Acun Ilıcalı'dan düğün itirafı!
  • Acun Ilıcalı'dan 3 Adam'a bir şans daha!
  • Acılı baba Eşref Kolçak'tan ilk sözler
  • Harun Kolçak'ın sosyal medyada dolaşan vasiyeti gerçek mi?
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Ünlü dizi oyuncusuna babasından iğrenç taciz!
Gamze Özçelik ve Uğur Pektaş yeniden bir arada