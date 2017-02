Grip mi, soğuk algınlığı mı?

Havalar bir soğuk bir sıcak derken hastalıklar daha sık kapıyı çalmaya başladı. Birbiriyle kardeş olduğu için sık sık karıştırılan soğuk algınlığı ve grip arasında gözden kaçan farklılıkları Hastane Derindere Kulak Burun Boğaz Hastalıkları, Baş ve Boyun Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Fatih Sadıkoğlu’ndan öğrendik…

Sağlık - 21 Şubat 2017 11:15

Ağrı

Rahatsızlığınızı ‘Kamyon çarpmış gibi hissediyorum’ diye tanımlamaya başladıysanız dikkat! Hayatınızın ortasına soğuk algınlığı değil; sizi silkelemeye hazır bir şekilde grip girmiş olabilir. Boğaz, baş, kas ağrıları, ateş, tıkanıklık ve öksürük gibi belirtiler aniden ortaya çıkma eğilimindedir. Belirtileri 48 saat içerisinde başlar ve antiviral ilaçlarla tedaviye hemen başlanması gerekir. Yaklaşık 5 gün içerisinde daha iyi hissetmeye başlasanız da; bir hafta veya daha uzun süre halsizlik problemi yaşayabilirsiniz. Soğuk algınlığı ise genellikle daha az ağrı ve burun tıkanıklığı/akıntısıyla kendisini gösterir ve bir hafta içerisinde toparlanırsınız.



Ateş

Gripte ateş 38 derece ve üzerindedir ve çocuklarda bu ateş daha yüksek görülür. Yorgunluk ve ağrılar haftalarca sürebilir. Kronik hastalıkları olanlarda ya da bağışıklık sistemi daha zayıf olan yaşlı ve çocuklarda bu yorgunluk ve halsizlik 3 haftaya kadar sürebilir. Soğuk algınlığında ise ateş daha düşüktür ve kişi kendini birkaç gün yorgun ve halsiz hisseder. Belirtiler daha kısa sürelidir.



Baş ağrısı:

Hem soğuk algınlığı hem de grip baş ağrısına neden olabilir. Ancak soğuk algınlığında görülen baş ağrısı gripten daha azdır.



Öksürük

Soğuk algınlığı ve grip, solunum yollarını olumsuz yönde etkileyen hastalıklar olduğu için öksürük her ikisinde de görülebilir. Grip, zatürre gibi akciğer enfeksiyonuna da neden olabilir. Eğer 38 derece ve üstü ateşiniz varsa, titreme, zor nefes alma, inatçı öksürük, nefes darlığı, göğüs ağrısı, sarı-yeşil veya kanlı balgam gibi şikayetleriniz söz konusuysa vakit kaybetmeden hemen hekiminize başvurun.



Kulak ağrıları

Her iki rahatsızlık da orta kulaktaki östaki tüpünü tahriş edebilir. Bu da yanma ve ağrıya neden olabilir. Aralıksız devam eden ya da aniden şiddetlenen kulak ağrınız varsa mutlaka hekiminize başvurun. Tedaviye ihtiyacı olan bir kulak enfeksiyonu yaşıyor olabilirsiniz.







Boğaz ağrısı

Soğuk algınlığı genellikle boğaz ağrısı ile başlar. Bu erken belirti 1 ila 2 gün sürme eğilimindedir. Burun akıntısı ve burun tıkanıklığı da yaygındır. Gripte de boğaz ağrısı görülür, yorgunluk daha sonra başlar.



Grip mi soğuk algınlığı mı yaşadığınızı öğrenmenin en kolay yolu hekime başvurarak gerekli tetkikleri yaptırmaktır. Yaklaşık 1 saat içerisinde alacağınız sonuçla grip mi soğuk algınlığı mı yaşadığınızı öğrenebilir ve ona göre hekiminizin yönlendirmesiyle gerekli ilaç tedavisine başlayabilirsiniz. Ayrıca grip aşınızı her yıl düzenli yaptırın. Özellikle 6 aydan büyük bebekler, hamileler, kronik hastalıkları olan veya zayıf bağışıklık sistemine sahip kişilerin grip aşısını ihmal etmemeleri gerekir. Hastalığınızı çevrenizdeki insanlara bulaştırmak istemiyorsanız ellerinizi sabun ve ılık su kullanarak sık sık yıkayın. Ellerinizi yıkama fırsatınız olmadığında alkol bazlı dezenfektanlar kullanın.

