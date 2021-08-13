Grogi: “Kazanmak için formanı giy!”

İzmir – Bostanlı Skate Park’ta, çok sayıda kaykaycı ve BMX’ci ile biraraya gelinerek enerjik ve hareketli bir klip ortaya çıkaran sanatçı ve ekibe The Away Days ve Sufle gruplarının davulcusu Anıl Atik Patrikoski de davulunun başında eşlik etti. İbrahim Gül yönetmenliğinde, Echo Unltd ve HouseofSuperstep sponsorluğunda, Epicsode ekibi tarafından çekilen klibin kurgusu da Berk Bolat tarafından gerçekleştirildi.Grogi & Sehabe – Formanı Giy, Grogi’nin youtube kanalında yayında.