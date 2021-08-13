İzmir – Bostanlı Skate Park’ta, çok sayıda kaykaycı ve BMX’ci ile biraraya gelinerek enerjik ve hareketli bir klip ortaya çıkaran sanatçı ve ekibe The Away Days ve Sufle gruplarının davulcusu Anıl Atik Patrikoski de davulunun başında eşlik etti. İbrahim Gül yönetmenliğinde, Echo Unltd ve HouseofSuperstep sponsorluğunda, Epicsode ekibi tarafından çekilen klibin kurgusu da Berk Bolat tarafından gerçekleştirildi.
Grogi & Sehabe – Formanı Giy, Grogi’nin youtube kanalında yayında.
Grogi: “Kazanmak için formanı giy!”
Yaptığı başarılı işlerle adından söz ettiren Grogi, yayınladığı “Ready To Vibe Pt.1” ep’sinde yer alan şarkıları kliplendirmeye devam ediyor. Ep’nin beşinci video klibi, Sehabe düeti olan Formanı Giy şarkısına geliyor. Ep’nin sevilen şarkılarından biri olan “Formanı Giy”in sözleri Grogi ve Sehabe, müziği ve düzenlemesi ise Fireonblack imzası taşıyor.
13.08.2021 17:17 Kültür-Sanat