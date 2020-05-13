Grogi, “Mr. Robot” ile geliyor!

Sözleri Grogi, müziği ise BrokBeatz&Berkinlll’ye ait olan şarkıda mix ve mastering’te Can Paşa imzası dikkat çekiyor.Duygu durumlarımızı, moralimizi, enerjimizi neredeyse “beğeni” ve “takipçi” sayılarının belirlediği bir ortamda, özellikle sosyal medya bağımlılığının artırıldığı, önceliklerimizin değiştiği ve hatta insanın doğasına uzak kaldığı bu modern zamanlara atıfta bulunduğu şarkısında Grogi, ne kadar robotlaştığımıza dikkat çekerek, “İlaç sektörü, fast food zincirleri, sanayi ve teknoloji kolaylaşan hayatlarımızda, aslında bir yandan fiziksel ve ruhsal olarak çöküntülerin olması, duygularımızın klonlaşması, tepkisiz hallerimiz bu şarkıyı ortaya çıkardı” diyor ve Mr. Robot ile unutulan değerlerin hatırlanmasını umduğunu belirtiyor.Grogi’nin Mr. Robot şarkısı bugün tüm dijital platformlarda dinleyiciyle buluşurken, tarihten ve bugünden kesitlerin toplandığı eleştirel görüntülerle sanatçının stüdyo performanslarının birleştiği, Huawei P40pro ile Mustafa İlkay Tapik tarafından çekilerek kurgulandığı klibi de Basemode Records Youtube kanalında yayında.