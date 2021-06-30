Grup Vitamin’in solisti Tolga Sünter’in ilk teklisi Hatırat yayınlandı

Türkiye’nin en önemli oluşumlarından Grup Vitamin’in solisti Tolga Sünter’in ilk teklisi Hatırat kendi yapım şirketi Legato Müzik tüm dijital müzik platformlarında video klibi ile birlikte yayınladı.

30.06.2021 13:13 Kültür-Sanat

Grup Vitamin’in solisti Tolga Sünter’in ilk teklisi Hatırat yayınlandı Solo kariyerini ilk ürünü olan Hatırat’ın söz, müzik ve düzenlemesi Tolga Sünter’e miks, mastering’i Soner Kıvanç imzasını taşıyor.

Hatırat; değişik vokal formu, duygu yüklü melodisi ile kaliteli müziğin son dönemdeki en iyi örneklerinden biri. Güçlü müzisyen kimliği ve şarkı yazarlığındaki marifetinin ilk örneğini şimdiden müzik eleştirmenlerinden tam not aldı.

10 şarkılık albümünü çıkarmaya hazırlanırken girilen Pandemi döneminde çıkışı mecburen erteleyen Tolga Sünter, bu sürede bestelediği Hatırat'ı bir tanışma olarak dinleyicisine sundu. Sanatçı çok yakında tüm şarkılarını paylaşmaya başlayacak.

İki dansçının eşlik ettiği, senaryosunu klibin yönetmenliğini de yapan Kemal Başbuğu ile Tolga Sünter’in birlikte yazdığı Hatırat’ın görüntü yönetmenliğini Sezgin Denkçi yaptı.


Hatırat

Aşkım canım cicim

Bir tanem her şeyimdin

Hep bir güler yüzlüydük

Hep bir tatlı dilli

E başında öyle oluyor zaten o belli de

İş ki ne kadar tutabiliyorsun elinde

Biz tutamadık

Sahi biz nerde kaybettik sevgiyi

Nereye koyduysak gitsek bulsak

Yerine koysakta yine başlasak

Ne güzel hayal di mi

O zaman bize düşen elbet

Medenice kırmadan ayrılmak

Ne demiş ünlü bir aşık

Kendine iyi bak

Hoşçakal

Aclıarını bana bırak

Ben ağlarım sen rahat yat

Ne kaldı bize bu aşktan

Yarım kalan bir hatırat

Bir kızmalar bir küsmeler

Bir hesap sormalar

Gitmeler başladı sonra

Rutine dönmeseydi

O da keyifliydi aslında da

Bizi bitirdi

Bugün son kez ayrılıyoruz

Her halimizden belli

Aslında fena değildik ikimiz

Ben az şekerli sen ince belli

Sonuna geldik artık

Senden benden bizden bir şey kalmadı

Aah ne kadar yazık oysa

Varsın buda böyle bir anımız olarak

Kalpten kalbe sızlasın

Ne demiş ünlü bir aşık

Seni seviyorum

Elveda
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