Grup Vitamin’in solisti Tolga Sünter’in ilk teklisi Hatırat yayınlandı

Solo kariyerini ilk ürünü olan Hatırat’ın söz, müzik ve düzenlemesi Tolga Sünter’e miks, mastering’i Soner Kıvanç imzasını taşıyor.Hatırat; değişik vokal formu, duygu yüklü melodisi ile kaliteli müziğin son dönemdeki en iyi örneklerinden biri. Güçlü müzisyen kimliği ve şarkı yazarlığındaki marifetinin ilk örneğini şimdiden müzik eleştirmenlerinden tam not aldı.10 şarkılık albümünü çıkarmaya hazırlanırken girilen Pandemi döneminde çıkışı mecburen erteleyen Tolga Sünter, bu sürede bestelediği Hatırat'ı bir tanışma olarak dinleyicisine sundu. Sanatçı çok yakında tüm şarkılarını paylaşmaya başlayacak.İki dansçının eşlik ettiği, senaryosunu klibin yönetmenliğini de yapan Kemal Başbuğu ile Tolga Sünter’in birlikte yazdığı Hatırat’ın görüntü yönetmenliğini Sezgin Denkçi yaptı.Aşkım canım cicimBir tanem her şeyimdinHep bir güler yüzlüydükHep bir tatlı dilliE başında öyle oluyor zaten o belli deİş ki ne kadar tutabiliyorsun elindeBiz tutamadıkSahi biz nerde kaybettik sevgiyiNereye koyduysak gitsek bulsakYerine koysakta yine başlasakNe güzel hayal di miO zaman bize düşen elbetMedenice kırmadan ayrılmakNe demiş ünlü bir aşıkKendine iyi bakHoşçakalAclıarını bana bırakBen ağlarım sen rahat yatNe kaldı bize bu aşktanYarım kalan bir hatıratBir kızmalar bir küsmelerBir hesap sormalarGitmeler başladı sonraRutine dönmeseydiO da keyifliydi aslında daBizi bitirdiBugün son kez ayrılıyoruzHer halimizden belliAslında fena değildik ikimizBen az şekerli sen ince belliSonuna geldik artıkSenden benden bizden bir şey kalmadıAah ne kadar yazık oysaVarsın buda böyle bir anımız olarakKalpten kalbe sızlasınNe demiş ünlü bir aşıkSeni seviyorumElveda