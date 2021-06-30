Solo kariyerini ilk ürünü olan Hatırat’ın söz, müzik ve düzenlemesi Tolga Sünter’e miks, mastering’i Soner Kıvanç imzasını taşıyor.
Hatırat; değişik vokal formu, duygu yüklü melodisi ile kaliteli müziğin son dönemdeki en iyi örneklerinden biri. Güçlü müzisyen kimliği ve şarkı yazarlığındaki marifetinin ilk örneğini şimdiden müzik eleştirmenlerinden tam not aldı.
10 şarkılık albümünü çıkarmaya hazırlanırken girilen Pandemi döneminde çıkışı mecburen erteleyen Tolga Sünter, bu sürede bestelediği Hatırat'ı bir tanışma olarak dinleyicisine sundu. Sanatçı çok yakında tüm şarkılarını paylaşmaya başlayacak.
İki dansçının eşlik ettiği, senaryosunu klibin yönetmenliğini de yapan Kemal Başbuğu ile Tolga Sünter’in birlikte yazdığı Hatırat’ın görüntü yönetmenliğini Sezgin Denkçi yaptı.
Hatırat
Aşkım canım cicim
Bir tanem her şeyimdin
Hep bir güler yüzlüydük
Hep bir tatlı dilli
E başında öyle oluyor zaten o belli de
İş ki ne kadar tutabiliyorsun elinde
Biz tutamadık
Sahi biz nerde kaybettik sevgiyi
Nereye koyduysak gitsek bulsak
Yerine koysakta yine başlasak
Ne güzel hayal di mi
O zaman bize düşen elbet
Medenice kırmadan ayrılmak
Ne demiş ünlü bir aşık
Kendine iyi bak
Hoşçakal
Aclıarını bana bırak
Ben ağlarım sen rahat yat
Ne kaldı bize bu aşktan
Yarım kalan bir hatırat
Bir kızmalar bir küsmeler
Bir hesap sormalar
Gitmeler başladı sonra
Rutine dönmeseydi
O da keyifliydi aslında da
Bizi bitirdi
Bugün son kez ayrılıyoruz
Her halimizden belli
Aslında fena değildik ikimiz
Ben az şekerli sen ince belli
Sonuna geldik artık
Senden benden bizden bir şey kalmadı
Aah ne kadar yazık oysa
Varsın buda böyle bir anımız olarak
Kalpten kalbe sızlasın
Ne demiş ünlü bir aşık
Seni seviyorum
Elveda
Grup Vitamin’in solisti Tolga Sünter’in ilk teklisi Hatırat yayınlandı
Türkiye’nin en önemli oluşumlarından Grup Vitamin’in solisti Tolga Sünter’in ilk teklisi Hatırat kendi yapım şirketi Legato Müzik tüm dijital müzik platformlarında video klibi ile birlikte yayınladı.
30.06.2021 13:13 Kültür-Sanat