Galatasaray - Fenerbahçe: 77 - 63

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi Play-Off Yarı Final Serisi 3. maçında Fenerbahçe, Galatasaray'ı 77-63 yenerek durumu 3-0 yaptı ve finale yükseldi.

Basketbol - 04 Mayıs 2017 21:44

Sarı-lacivertliler finalde Yakın Doğu Üniversitesi ile karşı karşıya gelecek



Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi Play-Off Yarı Final Serisi 3. maçında Fenerbahçe, Galatasaray'ı 77-63 yenip seriyi 3-0 yaparak finale yükseldi.



Sarı-lacivertliler, Beşiktaş'ı 3-0'lık seriyle eleyen Yakın Doğu Üniversitesi ile finalde karşı karşıya gelecek.



YÖNETİME PROTESTO

Galatasaray taraftarları, mücadelenin ardından Başkan Dursun Özbek aleyhinde tezahüratlar yaparak yönetimi istifaya çağırdı.



MAÇA İLGİ AZDI

Abdi İpekçi Arena'da oynanan karşılaşmaya ilgi azdı. Mücadeleyi yaklaşık 300 kadar taraftar takip etti.



İki takımın yöneticilerinin de maçı izlemeye gelmemesi dikkat çekti.



TARAFTARDAN DESTEK

Galatasaray taraftarı, maçın bitiş düdüğünün ardından Sarı-kırmızılı oyunculara destek oldu. Taraftarlar ve oyuncular karşılıklı tezahürat yaptılar.



(DHA)

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