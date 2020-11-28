Guido Senia, Şeyma Subaşı'yı çabuk unuttu!

Şeyma Subaşı şimdilerde yurt dışında tatil yaparken, eski sevgilisi Guido Senia yeni bir ilişkiye başladı.Gudio Senia, eski sevgilisi Maria Carla Boscono ile yeniden aşk yaşamaya başladı. Çiftin birlikteliği, Boscono'nun Instagram'da yaptığı paylaşımla ortaya çıktı.Şeyma Subaşı ve Guido Senia 1,5 yıl aşk yaşamış ancak ani bir kararla ilişkilerini noktalama kararı almıştı.[Kaynak: milliyet.com.tr]