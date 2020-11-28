Şeyma Subaşı şimdilerde yurt dışında tatil yaparken, eski sevgilisi Guido Senia yeni bir ilişkiye başladı.
Gudio Senia, eski sevgilisi Maria Carla Boscono ile yeniden aşk yaşamaya başladı. Çiftin birlikteliği, Boscono'nun Instagram'da yaptığı paylaşımla ortaya çıktı.
Şeyma Subaşı ve Guido Senia 1,5 yıl aşk yaşamış ancak ani bir kararla ilişkilerini noktalama kararı almıştı.
[Kaynak: milliyet.com.tr]
Guido Senia, Şeyma Subaşı'yı çabuk unuttu!
Şeyma Subaşı ile 1.5 yıl aşk yaşadıktan sonra geçen aylarda ilişkisi sona eren Guido Senia, eski sevgilisine geri döndü.
28.11.2020 19:13 Sosyete