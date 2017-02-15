Gül Ergi'nin müze hayali

Sosyete - 15 Şubat 2017 16:14

Türkiye’nin en eski koleksiyonerlerinden Ergi Ailesi’nin sanat aşkı mirasını devam ettiren Gül Ergi, halen 900’ü aşkın eseri gözbebeği gibi muhafaza ediyor. “Annem ve babam sanat aşığıydı. Yeni evlendiklerinde resim, heykel ve hat koleksiyonu oluşturmaya başlamışlar.” diyerek anlatıyor ailesinin sanat tutkusunu.Yıllardır, eserlerin belli bir kısmıyla annesinin adıyla bir müze açma hayali kuran Ergi, “Babam Emel Korutürk ile birlikte Ankara Resim ve Heykel Müzesi’nin kuruluşuna yardımcı oldu. Aile koleksiyonumuzun bir kısmı oraya bağışlandı. Aynısını İstanbul’da da yapmayı, annemin adına müze kurmayı çok istedim ama bina tahsisatı bulamadım. Koleksiyondaki eserler 900 adedin üzerinde. Bakımları tabii ki zor. Hepsini duvara asmak ise imkansız. Hiç olmazsa bir kısmıyla korunma şartlarına uygun koşullarında sergilenip eserleri halk da yakından görebilsin istiyorum. Çok talepte bulundum ama ne yazık ki destek alamadım. Ülkemizde genelde bu konuda teşvik bulmak çok zor.”Küçüklüğünden beri Yahya Kemal Beyatlı, Yakup Kadri Karaosmanoğlu ya da Hikmet Onat gibi aile dostu sanatçıların içinde büyüdüğünü söyleyen Gül Ergi’nin koleksiyonunda klasik, oryantalist ve empresyonist ressamların tabloları mevcut. “Modern resim sevmiyorum” diyen Ergi’nin koleksiyonundaki en modern eserler D Grubu’ndan Turan Erol, Eşref Üren gibi isimlere ait.8 yıl boyunca Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde öğretim görevlisi olarak çalışan Gül Ergi, özel, banka ya da şirket koleksiyonları için danışmanlık hizmeti de verdi. Bazı holding ve kuruluşların sanat galerilerini kurdu. 50’ye yakın aileye koleksiyonu hazırladı. 10 senede 60’a yakın sergi açtı.