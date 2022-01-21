Gülben Ergen 41. anaokulunu açtı!

Gülben Ergen’in kurucusu ve başkanı olduğu Çocuklar Gülsün Diye Derneği, 41. Anaokulunu Siirt’in Baykan ilçesinde törenle açıldı. Milli Eğitim Bakanlığı’na bağışlanan ‘Çocuklar Gülsün Diye Anaokulu’nda yaklaşık 100 öğrenci eğitim alacak.Çocuklar Gülsün Diye Derneği’nin kurucusu Gülben Ergen dedesinin Siirt doğumlu olduğunu geçmişte burada avukatlık yaptığını belirterek, Siirt'te bulunmaktan ayrıca mutluluk duyduğunu aktardı.Türkiye’nin farklı bölgelerinde yaşayan çocukların okul öncesi eğitim olanağından faydalanması için 81 ilde hedefledikleri anaokulun 41'incisinin Siirt'te yapıldığını ifade eden Ergen, anaokulunda yaklaşık 100 öğrencinin eğitim göreceğini söyledi.Aylardır bu okulun yapımı için çok uzun zaman mücadele verdiklerini belirten Gülben Ergen konuşmasını şöyle sürdürdü:“Okullar tatil oldu, yoğun kardan dolayı hava şartları zorlaştı ama o kadar Siirt bize kucağını açtı ki başta Sayın Valimiz, İlçe Kaymakamlığımız, Belediyemiz, ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü, herkes kucağını açtı. 10 senede 41’ci anaokulumuzun açılışını bugün yapıyoruz. Bu güne kadar 40 tane anaokulunu açtık. Ama gerçekten 40’ ı bir yana, bu 41’ci anaokulumuz bir yana neden diye sorsanız. Bir kere benim dedem Siirtli annem defalarca aradı babama dua etmeyi unutma benim dedem buradan avukat çıkmış Siirt doğumlu böyle bir manevi tarafı var benim için ikinci çok büyük anlamı benim değerli hocam büyüğüm ustam Doğan Cüceloğlu adına açtık bu okulumuzu, Doğan abi yıllarca dostluğunu gördüğüm bir büyüğüm ama onun haricinde ben 15 senedir anneyim ve 15 senedir çocuklarla ilişkimde insana dair, merhamete dair, vicdana dair, iyi insan olmaya da dair, mükemmeliyetçiliğin de ötesinde, başarının ötesinde, para kazanmanın ötesinde, kariyer yapmasının ötesinde, karıncayı bile incitmeyen, ağaca, doğaya, hayvana, insana saygılı çocuklar yetiştiren bize o kadar değerli bilgiler veren kıymetli Doğan Cüceloğluna alkışlamanızı rica ediyorum. Nur içinde yatsın.”Gülben Ergen, programın sonunda Prof. Dr. Cüceloğlu'nun eşinin kaleme aldığı mektubu okuduğu sırada duygulu anlar yaşayarak, gözyaşlarına hakim olamadı.Konuşmaların ardından okulun açılışı gerçekleştirildi.