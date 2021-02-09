Gülben Ergen “Ben Buralardan Gidicem” dedi!

Her çıkardığı albümünde bugüne kadar pek çok hit şarkıya imza atan Gülben Ergen çıktığı andan itibaren zirvedeki yerini koruyan son albümünü “Seni Kırmışlar” ın ikinci klibini Murat Joker yönetmenliğinde “Ben Buralardan Gidicem” şarkısına çekti.Gülben Ergen dinleyicisinden gelen talepler doğrultusunda söz ve müziği Özlem Günkaya ‘ya düzenlemesi Taşkın Sabah'a ait olan ‘Ben Buralardan Gidicem’ ile önümüzdeki hafta müzikseverlerle buluşacak.