Gülben Ergen bir ilke imza attı!

Gülben Ergen, yeni albümünde ilklere de imza attı. 'Seni Kırmışlar' adlı albümünü dijital platformların yanı sıra fiziki olarak da müzik marketler müzikseverlerin arşivlerinde de yer alacağı albümünde, bugüne kadar yapılmamış bir şey yaparak, kartonete şarkıların söz ve bestecilerini şarkı isimlerinden daha büyük yazdırdı.Sosyal medyada büyük beğeni toplayan bu davranışıyla Gülben Ergen, 'Helali hoş olsun, bütün müzisyen arkadaşlarımın, Yıldız Tilbe’sinden, Deniz Seki’sinden, Ersay Üner’den, Derya Uluğ’sundan, İntizar’a, Cansu Kurtcu’ya, Özlem Güneykaya, Kubilay Karca, Ayla Çelik, Şebnem Sungur herkese kadar teşekkür ederim. Bu özel emeğin onların şarkılarının kiracısıyız biz, yoksa mal sahibi onlar. Emaneten bizde ve iyi taşımak iyi bakmak zorundayız: çok önemli' diye konuştu.