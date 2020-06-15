Gülben Ergen, Bodrum'da enerji depoluyor!

Konser maratonuna 3 Temmuz Cuma günü Bodrum ‘da başlayacak olan Gülben Ergen, çocuklarıyla Bodrum ‘da bol bol enerji depoluyor.

15.06.2020 11:31 Magazin

Gülben Ergen, Bodrum'da enerji depoluyor! Sezen Aksu, Deniz Seki, Onur Mete, Fettah Can, Derya Uluğ, Ayla Çelik, Serkan Kaya ve Ersay Üner gibi birçok isimden aldığı şarkılardan biriyle tatil de boş durmayarak sevenlerine sürprizler hazırladığını söyleyen Gülben Ergen, 3 Temmuz Bodrum sahnesi için sıkı bir diyete başladı. Bir yandan detoks yapan bir yandan da her sabah yürüyüş yapan Gülben Ergen yenilenmiş repertuvarıyla sahnesiyle olduğu kadar görüntüsüyle de bu yazın en çok konuşulan ismi olacak.

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Gülben Ergen önümüzdeki hafta sahne kostümlerininim provası için Bodrum–İstanbul arasında sık sık gidip gelecek.


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