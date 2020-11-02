Gülben Ergen: "Cadılar Bayramı yere batsın!"

İzmir'de yaşanan deprem tüm Türkiye'yi yasa boğarken, sosyal medyada katıldıkları Cadılar Bayramı partilerinden paylaşımlar yapmaya devam edenlere tepki yağdı. Gülben Ergen de tepkisini Twitter'dan şu sözlerle dile getirdi:“Cadılar Bayramı yere batsın! Hayatını yaşayanların paylaşımlarını görmek istemiyorum! Ölüm, hüzün, acı, dram, yokluk, korku, kaygı tek gündemim. İnsanlar hastanede, evladını arayan, korona kaygısı yaşayan… Benim güzel ülkem yastadır! Yasta olmayan, bunu hissedemeyen herkes uzak.”