Gülben Ergen doğallığı!

Güzel şarkıcı Gülben Ergen önceki akşam Gossipmag Business Dergisi Ödül Töreni'ne katıldı. Geccede iki ödül birden alan Ergen, "Yılın en iyi albümü" ve "Yılın en iyi şarkısı" şarkısı ödüllerinin sahibi oldu.Girişte kendisini bekleyen magazin muhabirleriyle sohbet eden Gülben Ergen mesafeye dikkat edilmesini rica etti. Daha önce koronavirüse yakalanan Ergen, "Korona geçirmeme rağmen, antikorum yüzde 92 olmasına rağmen bu mutasyon biraz zorlayacak gibi. Yaza dair ümitlerim vardı. Şoktayım, ilk kez bu kadar çok kamerayı bir arada görüyorum" açıklamasında bulundu.İki ödüle layık görülen Gülben Ergen mütevazı tavırlarıyla da dikkat çekti. Ödül aldığı için çok mutlu olduğunu söyleyen şarkıcı, "Ödüller çok mutlu ediyor beni. Evde kıymalı fasulye yapıyorum, fen dersinden çıkıp matematiğe giriyorum" dedi. Ergen'in bu açıklamaları sonrası "Ne kadar doğal ve içten" yorumları yapıldı.