Gülben Ergen ekrana döndü!

Gülben Ergen‘in jüri üyesi olduğu Kanal D'nin birbirinden ünlü jüri üyeleri ile fark yaratacak yeni yarışma programı "Uzak Ara Eğlence", birinci bölümü ile ekrana geldi.Sunuculuğunu Pelin Akil'in üstlendiği, jüri koltuğunda Gülben Ergen, Reha Özcan, Can Bonomo, Belçim Bilgin ve Alper Kul'un oturduğu yarışmanın ilk bölümünün konuk jürisi ise başarılı oyuncu Hazal Kaya oldu. Yarışmacıların hem eğlenip hem öğrenip hem de kıyasıya yarıştığı programın birinci bölümünde Selen Sağdıç ve İlkay Sarpay yarıştı. Üç turdan oluşan yarışmada jüriler, yarışmacıları bazen kandırmaya çalıştı; bazen de yetenekleriyle onlara puan kazandırdı.Gülben Ergen de uzun bir sürenin ardından bu programla yeniden erkana dönmüş oldu.