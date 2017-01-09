Gülben Ergen içini döktü: Kimse mükemmel değildir ama...

Gülben Ergen, sosyal medya hesabından paylaştığı bir yazıyla hakkında yazılan ve konuşulanlara yanıt verdi.

Magazin - 09 Ocak 2017 22:00
Gülben Ergen içini döktü: Kimse mükemmel değildir ama...
Gazeteci Erhan Çelik'le iki yıllık evliliğini geçen ay görülen boşanma davasıyla tek celsede bitiren şarkıcı Gülben Ergen, son günlerde hem boşanma hem de Yeşim Salkım'ın ima ettiği yasak aşk haberleriyle gündemden düşmüyor. Bu akşam üzeri Instagram hesabından uzun bir yazı paylaşan Ergen'in yazısı hakkında yazılan ve söylenenlere cevap niteliğindeydi.

İşte Gülben Ergen'in o yazısı;

"İnsan mutluluğu kadar hüznü ile insandır... İnsan yokluğuna, eksiğine, yargılanmalarına karşı sessizliği ile insandır. Kimse mükemmel değildir ama kimsenin canı bile isteye yakılmamalıdır. Şu yağan kar, elleri üşümeyen çocuğa eğlence, şu yağan kar, sobası yanmayan eve ağır dramdır. Kapısından girmeden, solumadan ve yaşamadan davulun sesi uzaktan hep hoş gelir, hep boş gelir. Tahminler üzerine yaşanmaz başka hayatlar. Yüzüne baktığın insanın derinini göremezsin, bilemezsin... Nefesinin açlığını giysisinden anlayamayacağın gibi...."


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