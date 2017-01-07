Gülben Ergen ile Mustafa Erdoğan aynı eve mi taşındı? Açıklama geldi...

Erhan Çelik'ten geçen ay boşanan Gülben Ergen ile oğullarının babası olan Mustafa Erdoğan arasında sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Magazin - 07 Ocak 2017 19:26
Gülben Ergen ile Mustafa Erdoğan aynı eve mi taşındı? Açıklama geldi...
Gülben Ergen ile Erhan Çelik 2 yıllık evliliklerini geçen ay sürpriz bir şekilde noktaladı. Boşanmanın ardından iki taraf da ayrılık nedeni hakkında suskunluğu gömülse de çiftin boşanmasında, Ergen'in oğullarının babası olan eski eşi Mustafa Erdoğan'la sık sık görüşmesinin etkili olduğu söyleniyor. Ünlü şarkıcının boşandıktan sonra Erdoğan'ı sosyal medyadan takibe başlaması ve görüşmeleri sıklaştırması bu iddiaları güçlendirdi.

Önceki gün çıkan bir haberde ise, Mustafa Erdoğan'ın Gülben Ergen'e çocukları için evlenmeseler de birlikte aynı evde yaşamayı teklif ettiği öne sürülmüştü.

Ergen, Instagram hesabından sürpriz bir paylaşımda bulundu. Oğulları Atlas, Aras ve Ares'i yanına alan şarkıcı, Mustafa Erdoğan'ın anne ve babasının evine ziyarete gitti. Bu ziyarette Mustafa Erdoğan da eski eşini ve çocuklarını yalnız bırakmadı. Ergen, buluşmayı toplu halde çektirdikleri fotoğrafı Instagram hesabından paylaşarak duyurdu. O karenin altına bir de not yazan şarkıcı, çıkan haberlere şu sözlerle yanıt verdi;

"Bizim aile bütünlüğümüz çocuklarımız için hiç bozulmadı, hiç bozulmayacak... Anne ve babaların çocukları için sorumlulukları ne ise hep sırtladık, sırtlamaya devam edeceğiz. Kendi özel hayatlarımız ne olursa olsun, ne yaşarsak yaşayalım önceliğimiz hep evlatlarımız oldu... Yeni söylentiler, olmayanı varmış gibi yapmalara hiç gerek yok..."

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