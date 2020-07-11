Gülben Ergen: "Kalbimden silinmeyeni Google'dan sildirmem!"

Gülben Ergen sevgilisiyle görüntülenince...

Gülben Ergen, Bodrum'da enerji depoluyor!

“Gülben Reis” sosyal medyayı salladı!

Gülben Ergen, Armağan Çağlayan'ın YouTube'da yayınlanan programı Gör Beni‘ye konuk oldu…Gülben Ergen‘in samimi açıklamaları YouTube Trend Videolar Listesinde ilk 3 ‘e girdi…İşte Ergen'in açıklamalarından satır başları:• 17 yaşındayken abim vefat etti. Babam bu haberi anneme çok sert bir şekilde verdi. Aklıma geldikçe hâlâ içim çekiliyor. Eksikliğini çok hissediyorum. Keşke çocuklarım dayılarını tanısaydı. Beni bırakıp gitmesi taşıyamadığım ve çok gücüme giden bir acı.• İkizlerin biri 1 kilo 100, diğeri 1 kilo 300 gram doğdu. Yaşamla ölüm arasında bir kelime varmış; entübe olmak. Çocukların birinin ilk 4 ay görüp görmediğini anlamadık. Akciğer ve kalpte de sorunları vardı. Bebekler 1 aylarca, kalpleri durduğunda, alarm veren bir yatakta yattı.• Kalbimden sildiremediğim şeyleri Google'dan da sildirmem. Çocuklarıma, gördükleri her şeyi anlatırım.• Bana 'annesini huzurevine koydu' diyenler var. Annemin 3 evi var. Yılda iki kez Darüşşafaka 'nın, Urfa'daki bir dairesinde kalıyor. Annem geçenlerde ; diş doktoruna gitti, aracı gönderdim. Sonra öğrendim ki, minibüse binmiş. Nedenini sordum, cevabı şu oldu: 'Şensin huzurumu kaçıran, minibüs değil.' Ben de 'Bana bir şey olmaz' diye konuşuyorum.