Gülben Ergen koronavirüsü yendi!

Bir süre menajeri Özgür Aras, Gülben Ergen'in de koronavirüse yakalandığını duyurmuştu. Evinde karantinada olan şarkıcı, hastalığı 10 günde atlattı. Ergen'in yapılan son testleri negatif çıktı. Sosyal medyadan yaptığı açıklamayla virüsü vücudundan attığını duyuran Ergen, bu süreçte yanında olanlara da teşekkür etti.İşte Gülben Ergen'in o açıklamaları...