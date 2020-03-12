Gülben Ergen, koronavirüsüne de meydan okudu!

Gülben Ergen yine yenileniyor!

Gülben Ergen: "Sanatçılara böyle denmesine üzülüyorum"

Gülben Ergen o iddiaya yanıt verdi!

Gülben Ergen yeni şarkısı hakkında konuştu!

Gülben Ergen önceki gün sokakta magazin muhabirleriyle karşılaştı. Muhabirler sanatçının burnundaki kızarıklığa dikkat çekerek "hasta mısınız?" diye sordu. Ardından muhabirler ve Gülben Ergen arasında koronavirüs sohbeti başladı. Bir çok konserin iptal olduğundan bahseden Ergen, ellerini sık sık yıkadığını ve gerekli önlemleri almaya çalıştığını anlattı.Çocuklarının "Okullar iptal edilir mi?" diye sorduğunu belirten şarkıcı, aktara geldiğini ve koronavirüsüne karşı bitki çayı alacağını söyledi. Ardından muhabirler Gülben Ergen'e o meşhur sözü hatırlattı: "Unutmayın ki bana hiçbir şey olmaz!"Bu söz Gülben Ergen ve muhabirlerin gülüşmesine sebep oldu. "Gülben Ergen, "koronavirüsü"ne de meydan okudu" yorumları yapıldı.