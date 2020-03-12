Gülben Ergen, koronavirüsüne de meydan okudu!

Gülben Ergen yine yenileniyor!
"Unutmayın ki bana hiçbir şey olmaz!"
Çocuklarının "Okullar iptal edilir mi?" diye sorduğunu belirten şarkıcı, aktara geldiğini ve koronavirüsüne karşı bitki çayı alacağını söyledi. Ardından muhabirler Gülben Ergen'e o meşhur sözü hatırlattı: "Unutmayın ki bana hiçbir şey olmaz!"
Bu söz Gülben Ergen ve muhabirlerin gülüşmesine sebep oldu. "Gülben Ergen, "koronavirüsü"ne de meydan okudu" yorumları yapıldı.
Gülben Ergen: "Sanatçılara böyle denmesine üzülüyorum"
Gülben Ergen o iddiaya yanıt verdi!
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