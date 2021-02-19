Gülben Ergen trend listesinde!

Her çıkardığı albümünde bugüne kadar pek çok hit şarkıya imza atan Gülben Ergen çıktığı andan itibaren zirvedeki yerini koruyan son albümünü “Seni Kırmışlar”ın ikinci klibi ‘Ben Buralardan Gidicem’ ile zirvedeki yerini korurken Youtube trend videolar listesinde de uzun süre kaldı…