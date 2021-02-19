Her çıkardığı albümünde bugüne kadar pek çok hit şarkıya imza atan Gülben Ergen çıktığı andan itibaren zirvedeki yerini koruyan son albümünü “Seni Kırmışlar”ın ikinci klibi ‘Ben Buralardan Gidicem’ ile zirvedeki yerini korurken Youtube trend videolar listesinde de uzun süre kaldı…
Gülben Ergen trend listesinde!
Gülben Ergen dinleyicisinden gelen talepler doğrultusunda son albümünü “Seni Kırmışlar” ın ikinci klibini söz ve müziği Özlem Günkaya ‘ya düzenlemesi Taşkın Sabah'a ait olan ‘Ben Buralardan Gidicem’e Murat Joker yönetmenliğinde çekti.
19.02.2021 23:53 Kültür-Sanat