Gülben Ergen, “Unutmayın ki Bana Hiçbir Şey Olmaz” sözünü satışa sundu!

Gülben Ergen doğallığı!

Gülben Ergen trend listesinde!

Gülben Ergen “Ben Buralardan Gidicem” dedi!

Gülben Ergen: "Unutmayın ki benim de canım yanar"

Gülben Ergen’in yıllar önce söylediği “Bana unutmayın ki hiçbir şey olmaz” sözü NFT ile açık artırmaya çıkarılıyor. Ünlü şarkıcı, “Bana unutmayın ki hiçbir şey olmaz” sözünü söylediği anı Rarible üzerinden satışa sundu.Son dönemde NFT’ye dönüştürülüp satılan sanat eserlerinde artış yaşandı. JPEG resimlerden şarkılara kadar birçok eser, dijital ortamda satışa sunulmaya başlamıştı. NFT trendine uyan kişilerden biri de Gülben Ergen oldu. Gülben Ergen, ikonik sözü “Bana unutmayın ki hiçbir şey olmaz”ın NFT’ye dönüştürüldüğünü ve açık artırmaya sunulduğunu açıkladı. Ergen, Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı:“Magazin dünyasından çıkıp internette klasikleşen ‘Bana, unutmayın ki hiç bir şey olmaz’ dijital dünyada yaşamına devam etmek için #NFT’ye dönüşüyor. NFT serimizin ilk versiyonu Rarible üzerinden açık arttırmaya sunuldu.”Gülben Ergen, elde edeceği geliri ise kurucusu olduğu Çocuklar Gülsün Diye Derneği’ne bağışlayacak. Dernek, şu sıralar 41. anaokulunu açmaya hazırlanıyor.NFT, gerçek dünyada koleksiyon değeri taşıyan herhangi bir şeyin dijital dünyadaki halidir. Açılımı, “non-fungible token”dır. Takas edilemeyen kripto varlık anlamına gelmektedir.