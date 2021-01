Gülben Ergen: "Unutmayın ki benim de canım yanar"

Hayatında belirgin bir yere sahip olan babası ve abisi ile ilgili sohbet esnasında, yaşadığı duygu değişimleri ekrana yansıyan Gülben Ergen, 18 yaşındayken kaybettiği kendisinden 5 yaş büyük abisine olan duygularını ve onu kaybetmesinin ardından yaşadığı hisleri şu sözlerle anlattı:'' Bu konuyu anlatmayı beceremiyorum, kitleniyorum. Bir şeyler yaşandığında, çözemediğim bazı şeylerde hep onun desteğini hatırlıyorum. Onsuz her şey yarım kaldı.''Yer aldığı başarılı diziler, şarkılarının listelerde haftalarca liste başı olması ve ardından gelen şöhret ile ilgili Gökhan Çınar'ın ''Şöhret sana ne yaptı?'' sorusu üzerine, karşısına hep güçlü kadınların çıkartıldığını ve bu güçlü kadınlarla hep mukayese edildiğini söyleyen Gülben Ergen, sözlerine şu şekilde devam etti:'' Uzun yıllar zirvede kalmayı başarabilmiş güçlü ve güzel kadınların karşısına hep bir kukla güzel kızlar konuyordu. Beni de o kadınların karşısına çıkarıyorlardı. Sonra yaptığım işlerin ve şarkıların getirdiği bir duruş oldu. Tek çarenin kendin olmayı bulmak ve kendin olmanın da fark yaratmakla olduğunu anladım.''Geçmişte yaşadığı olayların belirli aralıklarla gündeme gelmesi ile ilgili yorum yapan sanatçı: ''Bu yaşıma kadar gerçekten bütün yaşadığım artı, eksi, doğru, yanlış her şeyi bir şekilde bünyeme aldım, kabul ettim, içselleştirdim. Yaşama enerjisi çok yüksek bir kadınım ve yaşamayı çok seviyorum. Hayallerim var ve beni bunlardan alıkoyup günümü, saatimi, sağlığımı aşağıya çekecek, beni negatifleştirecek kimseyle görüşmüyorum. Burada seçme seçilme hakkı bende. Keşke hayatımdan insan elemesini daha önce yapsaydım. Kim ne der diye geçen yıllarıma yazık. Ne derlerse desinler. Kime hesap veriyoruz. Ben ona buna cevap vermek zorunda değilim. Cevap vermeye kalksam, sonra kendimi beğenmiyorum zaten. Yalan ve kıvırtma mücadeleleri saçma bir sahtelik çökertiyor insana.''Unutmayın ki bana hiçbir şey olmaz sözünü hatırlatan Gökhan Çınar, bugün dönüp baktığında bu sözün ona nasıl hissettirdiği sorması üzerine:'' Unutmayın ki bana bir şey olur. Çünkü benim de etim, kemiğim, derim var. Kesince kanım akıyor. Ama unutmayın ki bana hiçbir şey olmaz diyerek totem, şahane bir büyü, çok güzel bir muska ve geçerli bir söz. Gerçekten de işe yarıyor. İnsan kendi kendine bunu tekrar edebilir ama inanarak söylerse daha da işleyen bir hali var. Her gün aynı saatte alınan antibiyotik gibi. Bu sözü tekrar ettiler ve şahane bir büyü yaptılar, üzerime altın tozlarını saçtılar ve bu güç sanki kalkanlaştı üzerimde.'' sözlerini dile getirdi.Programın sonlarına doğru Gökhan Çınar'ın 60'lı yaşlarında hayallerin neler sorusu üzerine torunları olmasını dilediğini söyleyen Gülben Ergen: '' Üç çocuğumunda evlendiğini görmek istiyorum. Torunlarım olsun ve onlara bakayım. Çok kalabalık, çok güzel bir evimiz olsun. Çok mutlu olsunlar istiyorum. Ben onlara yük olmayan tatlı bir babaanne olayım. Bazen bana gelsinler bazen de ben onlara gideyim. 60'ımda da sahnede olacağım gibi bir hayalim yok. Müzikten kopmadan ufak ufak üretmeye devam edip, şaşaayı azaltıp, başka alanlarda yazıp, okuyup, çizip, söyleyip beni mutlu edecek değerlere sarılmayı hayal ediyorum.''