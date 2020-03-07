Gülben Ergen’in yorumu takipçileri tarafından çok beğenilirken ünlü isimlerde Gülben Ergen’in yeni şarkısını paylaşarak tebrik etti.
Gülben Ergen yeni şarkısı ‘Benim Hayatım’ ile meslek hayatında bir ilki gerçekleştiriyor ve şarkısını 45’lik Plak olarak satışa çıkarıyor...
Gülben Ergen yine yenileniyor!
Gülben Ergen’in sözü ve müziği Sezen Aksu’ya ait olan ‘Benim Hayatım’ şarkısı çıktığı günden bugüne kadar sosyal medyada yüz binlerce paylaşımla bugüne kadar en çok paylaşılan şarkılar listesine girdi.
07.03.2020 16:20 Magazin