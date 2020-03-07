Gülben Ergen yine yenileniyor!

Gülben Ergen’in yorumu takipçileri tarafından çok beğenilirken ünlü isimlerde Gülben Ergen’in yeni şarkısını paylaşarak tebrik etti.Gülben Ergen yeni şarkısı ‘Benim Hayatım’ ile meslek hayatında bir ilki gerçekleştiriyor ve şarkısını 45’lik Plak olarak satışa çıkarıyor...